Deutschland warnt vor Flugzeugabschuss durch den Iran

Die Islamische Republik Iran, seit Jahrzehnten als Terrorunterstützer verdächtigt, droht unverhohlen mit militärischen Attacken auf Israel. Deshalb haben zahlreiche Airlines ihre Flüge in das von radikalen Mullahs regierte Land eingestellt. Deutschland warnt gar davor, dass die Gefahr eines Abschusses von Flugzeugen im iranischen Luftraum besteht.

Deutsche Medien zitieren aus einer Warnung des Luftfahrtbundesamtes an deutsche Fluglinien. Darin heißt es unter anderem wörtlich: „Die flugbetriebliche Bedrohung im Iran ergibt sich aus einem nicht intentionalen Beschuss-Szenario durch Luftabwehrbewaffnung (Fehlidentifikationen).“ Und weiter: „Es besteht die Gefahr einer Wiederholung des Abschussereignisses vom 08.01.2020."

Am 8. Januar 2020 hatte die iranische Flugabwehr eine Boeing 737-800 der ukrainische Ukraine International Airlines versehentlich abgeschossen. Niemand an Bord überlebte. Das Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran bestritt zunächst jede Verantwortung, musste jedoch aufgrund der an den Wrackteilen gefundenen Spuren und des internationalen Drucks schließlich zugeben, das Zivilflugzeug abgeschossen zu haben.

Vor dem Hintergrund dieser Gefahr und der Kriegsdrohungen des Iran gegen Israel haben zahlreiche Fluglinien, darunter die AUA und die Lufthansa, nicht nur ihre Flüge nach Teheran ausgesetzt, sondern meiden den iranischen Luftraum generell.

