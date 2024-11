Neues Buch von Gottfried Holzschuh: "Die Flugzeugtypen der Austrian Airlines"

Den Lesern von Austrian Wings ist Gottfried Holzschuh ein Begriff. Der 1955 in Wien geborene Historiker befasst sich seit Jahrzehnten mit der österreichischen Luftfahrt und hat bereits mehrere Fachbücher veröffentlicht. Sein neuestes Werk trägt den Titel "Die Flugzeugtypen der Austrian Airlines - Geschichte und Gegenwart der Flotte in faszinierenden Ansichten" und besticht nicht nur durch detaillierte Hintergrundinformationen, sondern auch durch historische sowie aktuelle Fotos, die teilweise vom bekannten österreichischen Luftfahrtfotografen Dietmar Schreiber stammen.

Der Gründung der nationalen Fluggesellschaft Austrian Airlines waren im Nachkriegsösterreich langwierige und zähe politische Verhandlungen vorausgegangen. Am 31. März 1958 fand schließlich der Eröffnungsflug mit einer Vickers Viscount nach London-Heathrow statt. Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums veranstaltete die AUA 2018 einen großen Festakt - wir berichteten.

Der ausgewiesenen Kenner der österreichischen Luftfahrtgeschichte Gottfried Holzschuh und der auf Air2Air-Aufnahmen spezialisierte Fotograf Dietmar Schreiber präsentieren in diesem Band rund 180 zumeist unveröffentlichte Aufnahmen, die eindrucksvoll die Entwicklung der Flotte von den Anfängen bis in die Gegenwart dokumentieren und an die wechselvolle Unternehmensgeschichte erinnern. Vom ersten Turboprop-Verkehrsflugzeug der Welt „Viscount“ des Jahres 1958 bis zum heuer ausgelieferten „Dreamliner“, dem ersten Großraumflugzeug aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, sind alle Flugzeugtypen vertreten.

Als Ergänzung zum leider viel zu schnell vergriffenen Band über die Geschichte der Austrian Airlines gibt es in diesem kurzweiligen Rückblick wieder spektakuläre Fotografien und spannende Hintergrundinformationen. Viele der Sonder- und Jubiläumsbemalungen auf den Flugzeugen sind dokumentiert. Ein Muss für alle, die sich für österreichische Luftfahrtgeschichte und Technik und interessieren.

Eine ausführliche Leseprobe und Bestellmöglichkeit für dieses ideale Weihnachtsgeschenk findet man auf https://flightdata.at/

Format 17 x 24 cm, Hardcover, gebunden

128 Seiten, 180 S/W- und Farbabbildungen

ISBN 978-3-96303-580-7

Österreich: EUR 29,99

inkl. Versand und Verpackung

EU: EUR 38.99

inkl. Versand und Verpackung

Auch der Band „Der Wiener Flughafen - Eine faszinierende Bilderreise in die 50er- und 60er-Jahre“ in gleicher Ausstattung ist noch erhältlich.

(red GP / Flightdata.at)