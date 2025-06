Tipp: Sonderausstellung "Aircraft Inside" noch bis 5. Juli in Fischamend

Fischamend - ein Ort mit einer großen (leider in Vergessenheit geratenen) Luftfahrttradition. Hier kann man im "Süßen Anker" noch bis zum 5. Juli die Ausstellung "Aircraft Inside" bestaunen.

Im "Süßen Anker" in Fischamend (in der Gemeinde befand sich einst die größte militärische Luftfahrtforschungsanstalt der k.u.k. Monarchie; anlässlich des 100. Jahrestages der Eröffnung wurde ein Flugtag veranstaltet, über den ein beeindruckender Bildband erschienen ist) kann man noch bis zum 5. Juli die Ausstellung "Aircraft Inside" besuchen.

Es wird eine umfangreiche Sammlung an Flugzeugbauteilen gezeigt, die man so, oder gar nie zu Gesicht bekommt. Erklärendes Bild- oder Textmaterial zu den Bauteilen lässt einem in die Welt der Flugzeugtechnik eintauchen.

Weiters wird ein Teil einer umfangreichen Fotosammlung zu historischen Flugzeugen der Austrian Airlines und eine Sammlung an Flugzeugmodellen von AUA-Flugzeugen im Maßstab 1:200 gezeigt.

Passagiere sehen die wunderschöne Außenhaut und die Kabine des Fliegers, mehr schon nicht. Deswegen haben Gemeinderat Michael Pfeiffer (Flugzeugtechniker), Leiter Stadtarchiv / Feuerwehrmuseum Hubert Binder, sowie ILF-Obmann Rudi Ster diese faszinierende Sonderschau zusammengestellt.

Die Ausstellung kann täglich von 09 .00 bis 20:00 bei freiem Eintritt besichtigt werden können. Freie Spenden sind natürlich herzlich willkommen.

"Für besonders interessierte Gruppen ab 4 Personen bieten wir nach Terminvereinbarung Führungen an", so Rudi Ster. Kontakt: Michael Pfeiffer, 0660 1969327.

