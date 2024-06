Noch rund 3 Monate bis zur Airpower: Vorbereitungen laufen auch bei Flying Bulls auf Hochtouren

Die Flying Bulls bereiten sich bereits jetzt, knapp 3 Monate zuvor, intensiv auf ihren Einsatz vor. "Für uns ist die AIRPOWER24 nicht nur der faktische, sondern vor allem der emotionale Saisonhöhepunkt. Vor rot-weiß-rotem Publikum unsere Flotte zeigen und unser Können beweisen zu dürfen, ist mit keiner anderen Airshow vergleichbar. Es ist für uns alle ein besonderes Gefühl", sagt Flächen-Chefpilot Raimund Riedmann von The Flying Bulls.

Insgesamt planen die Flying Bulls rund 45 Auftritte bei Airshows in ganz Europa. 2024 stehen darunter auch Einsätze in Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien, Polen, UK, und Belgien am Plan der historischen Flotte und ihrer Piloten.



Das erste Trainingslager der fliegenden Bullen wurde am slowenischen Airport Marburg (Maribor) erfolgreich absolviert. In den kommenden Wochen arbeiten Piloten und Ground Crew weiter an der Feinabstimmung ihrer Einsätze. Eines darf jetzt schon verraten werden: Neben Einzel-Vorführungen The Flying Bulls wird es auch wieder Formationsüberflüge der historischen Flotte zu erleben geben.



Das Programm der AIRPOWER24 und der Flying Bulls wird im Rahmen einer Pressekonferenz am 10. Juni 2024 vorgestellt. Die Flying Bulls werden dabei auch mit einem kurzen Display der P51 Mustang vertreten sein.

Einzigartiges Buch über die Airpower

Gewissermaßen zur Einstimmung auf die größte Flugschau Kontinentaleuropas, erschien Ende April das Buch "Airpower 22 - Donnernder Himmel über Zeltweg" des bekannten österreichischen Luftfahrtjournalisten und Fotografen Patrick Huber. Der Bildband ist im A4-Format erschienen und lässt die Airpower 22 mit 78 hochwertigen Fotografien und vielen fachkundigen Texten noch einmal Revue passieren.

Es kann über den Onlineshop des Verlages über diverse Onlinehändler sowie - unser Tipp zur Unterstützung des lokalen Handels - unter Angabe der ISBN (Hardcover: 9783759806154, Softcover: 9783759806178) in jeder Buchhandlung bestellt werden.

(red / Flying Bulls)