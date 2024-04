AUA und Wizz Air streichen Tel Aviv Flüge nach iranischem Luftangriff auf Israel

Mehr als 300 Drohnen und Raketen feuerten der Terrorstaat Islamische Republik Iran und verbündete Islamisten im Jemen und im Irak in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Israel ab. Fast alle Flugkörper wurden in der Luft abgefangen und von den Heimatverteidigern zerstör. Allerdings wurde ein 10-jähriger Bub in Israel durch herabstürzende Trümmerteile schwer verletzt. AUA und Wizz Air haben ihre für heute geplanten Flüge nach Israel gestrichen, EL AL Israel Airlines plant nach aktuellem Stand, ihre Flüge durchzuführen.