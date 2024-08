Exklusiv zum Nachlesen: ATR Aircraft overall Safety Report

Turbopropflugzeuge des Herstellers ATR gelten als besonders anspruchsvoll zu fliegen bei Vereisungsbedingungen. Mehrere tödliche Abstürze zeichnen ein schlechtes Bild. Erst kürzlich kam es in Südamerika zu einem weiteren Unfall. Doch ist die Maschine wirklich so schlecht wie ihr Ruf?

Generalmajor a. D. Karl Gruber, Österreichs früherer Air Chief, unterrichtet an der Fachhochschule Joanneum unter anderem Luftfahrt. Einer seiner Studenten, Herr Ruben Ploner, hat sich in einer Arbeit mit dem Muster ATR und seiner Sicherheitsbilanz auseinandergesetzt.Die Arbeit ist Stand April 2024 und berücksichtigt daher noch nicht den jüngsten Absturz in Brasilien mit 62 Toten.

Mit freundlicher Genehmigung von Karl Gruber und Ruben Ploner können wir den Austrian Wings Lesern diese Arbeit hier als PDF zum Nachlesen zur Verfügung stellen.

(red)