ATR 72 stürzt in Sao Paolo ab - zahlreiche Tote befürchtet

Eine zweimotorige Turbopropmaschine mit mindestens 62 Menschen an Bord ist in Sao Paolo (Brasilien) abgestürzt.

Das Unglück ereignete sich während des Landeanfluges. Die ATR 72-212 mit der Kennung PS-VPB der Voepass Linhas Aereas Avions de Transport Regional kam als Flug 2283 aus Cascavel. Nach Einleitung des Sinkfluges in 17.000 Fuß Höhe geriet das Flugzeug aus vorerst unbekannter Ursache außer Kontrolle und ins (Flach-)Trudeln. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie sich die Maschine im Trudeln befindet und schließlich rund 70 Kilometer nordwestlich des Flughafens um 13:22 Uhr Lokalzeit in ein Wohngebiet stürzt. Durch den Aufprall gab es eine Explosion und einen Brand.

Es wird befürchtet, dass alle 58 Passagiere, die beiden Piloten und die beiden Flugbegleiter ums Leben gekommen sind. Über mögliche Opfer am Boden lagen vorerst keine Informationen vor.

Die Ursache des Trudelns ist unbekannt, Vereisung erscheint jedoch nicht unwahrscheinlich. Dieser Flugzeugtyp reagiert empfindlich auf Eisbildung und es gab in der Vergangenheit deshalb bereits mehrere tödliche Unfälle.

(red)