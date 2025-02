Air Baltic mit kostenlosem Internet an Bord

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic modernisiert das Flugerlebnis und bietet seit dem 20. Februar 2025 als erste europäische Fluggesellschaft kostenloses, ultraschnelles SpaceX Starlink-Internet an Bord ihrer Airbus A220-300-Flotte an.

Mit der neuen Highspeed-Verbindung können Passagiere während des Fluges online arbeiten, Meetings abhalten, mit Freunden chatten oder ihre Reisepläne gestalten. Auch Entertainment kommt nicht zu kurz: Filme streamen, online shoppen, Gaming oder das Teilen einzigartiger Aufnahmen aus der Luft – all das ist jetzt über den Wolken möglich. Die ersten Flugzeuge sind bereits mit Starlink-Internet ausgestattet, die flottenweite Einführung erfolgt schrittweise im Laufe des Jahres 2025. Zu den ersten Maschinen mit der neuen Technologie gehören Flugzeuge mit Air Baltics` Special Livery, welche im Design der baltischen Flaggen lackiert sind. Ob Internet an Bord verfügbar ist, erfahren Passagiere über eine Durchsage während des Fluges oder auf dem Cover des Bordmagazins Baltic Outlook.

Modernste Satelliten-Technologie für nahtlose Konnektivität

Das Starlink-Satelliteninternet von SpaceX basiert auf einem Netzwerk von Satelliten im niedrigen Erdorbit (kurz LEO) und bietet eine Verbindung in gleicher Qualität und Geschwindigkeit wie am Boden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Satelliteninternetdiensten, die auf einzelne geostationäre Satelliten in rund 35.786 km Höhe setzen und hohe Latenzen verursachen, fliegen Starlink-Satelliten auf etwa 550 km Höhe. Dies reduziert die Verzögerung erheblich und ermöglicht unterbrechungsfreies Streaming, Gaming sowie Videocalls.

Die Flughöhe des Flugzeugs hat dabei keinen Einfluss auf die Internetverbindung. Die Starlink-Technologie funktioniert ebenso zuverlässig in 35.000 Fuß Höhe wie am Boden. Je nach Flugroute und -dauer wird der Internetzugang von mehreren Starlink-Satelliten gleichzeitig sichergestellt. Bevor das System für die Nutzung an Bord zertifiziert wurde, hat es eine Reihe von strengen Tests gemäß FAA DO-160 bestanden, darunter Prüfungen auf Temperatur- und Höhenunterschiede, Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, elektromagnetische Verträglichkeit sowie Blitz- und Spannungsschwankungen.

(red / BT)