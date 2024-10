Einflugverbot für Iran Air nach Österreich und die gesamte EU - JETZT!

Die Islamische Republik Iran kann man getrost als Terrorstaat bezeichnen, und das in mehrfacher Hinsicht. Sie ermordet Oppositionelle, lässt Frauen, die das Kopftuch ablegen foltern, in den Kerker werfen und töten, hängt Homosexuelle an Baukränen auf, steinigt Ehebrecher, etc ... und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, fordert das Land, das seit 1979 von radikalen Steinzeit-Islamisten regiert wird, offen die Vernichtung Israels. Im April feuerte dieser Terrorstaat bereits einmal hunderte Marschflugkörper auf Israel ab, am 1. Oktober war es erneut soweit. Seit Jahrzehnten finanziert der Iran außerdem die islamistische Terrororganisation Hisbollah im Libanon, deren erklärtes Ziel ebenfalls die Auslöschung Israels und die Errichtung eines islamischen Gottesstaates ist.

Doch die staatliche Iran Air, "The Airline of the Islamic Republic of Iran", wie auf den Flugzeugen prangt, fliegt ungehindert weiter in die EU. Am Samstag soll der nächste Flug aus Teheran in Wien Schwechat landen. Warum es nicht bereits nach dem Raketenterror des Iran gegen Israel im April ein EU-weites Einflugverbot gab, ist ohnedies schwer verständlich. Warum es nach der jüngsten iranischen Attacke auf Israel noch immer keines gibt, ist dagegen schier unbegreiflich.

Die Politik muss endlich handeln: Die Fluglinie eines terroristischen Regimes, das keinerlei Rechtsstaatlichkeit kennt, das seine eigenen Bürger wegen Nichtigkeiten ins Gefängnis wirft und brutal ermordet, das internationalen Terrorismus unterstützt sollte, ebenso wie die Fluglinien des Terrorstaats Russland, vom Himmel über Europa verbannt werden. Und zwar eher gestern als heute. Es braucht jedenfalls ein sofortiges Einflugverbot für Iran Air in die gesamte EU. Zur Not sollte Österreich auch einen Alleingang wagen und Flüge der Iran Air nach Österreich untersagen sowie das Stadtbüro der Airline im ersten Wiener Gemeindebezirk umgehend schließen.

Schauen wir mal, ob die Regierung Rückgrat hat. Ich befürchte jedoch, es wird, wie üblich, bei hohlen "nie wieder" Phrasen bleiben, für Taten fehlt dann doch der Mut. Erbärmlich. Österreichisch eben.

Text: Josef Dykal

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.