Sanktionen greifen: Iran Air Flug nach Wien fand nicht mehr statt

Während der wöchentliche Flug zwischen Teheran und Wien von Iran AIr - The Airline of the Islamic Republic of Iran am 12. Oktober noch stattfand, fiel er am 19. Oktober bereits aus. Sang- und klanglos war der Kurs von der Homepage des Flughafens Wien verschwunden, er schien nicht einmal als "Ausfall" auf. Laut "Flightradar24" fand der Flug nicht statt, allerdings steht auch dort nicht "cancelled" sondern lediglich "unknown" beim Status.

Am 14. Oktober hatte die EU neue Sanktionen gegen den Iran verkündet. Die Islamische Republik Iran unterstützt seit Jahrzehnten den Terrorismus. So führten auch Spuren im Fall des Anschlages auf Pan Am 103 (Lockerbie) nach Teheran. Zudem fordert der Iran offen die Vernichtung Israels und unterstützt die islamistische Hisbollah im Libanon. Außerdem lieferte das Islamisten-Regime in Teheran Raketen und Drohnen für den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, was letzten Endes zu den weiteren Sanktionen führte.

Unmittelbar danach verkündete Iran Air, sämtliche noch verbliebenen Routen nach Europa einzustellen.

(red)