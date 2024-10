Die Flugshow befasste sich in diesem Jahr mit zwei großen Themen: dem 80. Jahrestag der Befreiung vom Nazi-Terror und der Operation Market Garden. Ein weiteeres Motto war 50 Jahre F-16, der "kultigste Kampfjet unserer Geschichte", wie die Veranstalter es formulierten.

"Im September 1944 wurde Hechtel-Eksel während des Zweiten Weltkriegs befreit, und wir wollen in diesem Jahr, 80 Jahre später, dieses historischen Moments gedenken. Wir werden dies mit einer Reihe von klassischen Flugzeugen tun, die damals aktiv waren. Von unserer Region aus wurde im September 1944 auch die Operation Market Garden gestartet, um Nazi-Deutschland weiter aus den Niederlanden zurückzudrängen. Auch diesem Thema werden wir während der Ausstellung besondere Aufmerksamkeit widmen", hieß es im Vorfeld.

Vor einem halben Jahrhundert, am Samstag, den 20. Januar 1974, absolvierte die YF-16 ihren ersten Testflug auf der Edwards Air Force Base in den Vereinigten Staaten. Fünf Jahre später wurde das erste Exemplar an die belgische Luftwaffe ausgeliefert, und bis heute ist die F-16 Fighting Falcon das Flaggschiff der Luftwaffe der belgischen Luftwaffe. "Während der Sanicole Airshow werden wir das 50-jährige Jubiläum der F-16 und ihr 45-jähriges Bestehen in unserem Land feiern", so die Veranstalter in einer Aussendung zum Auftakt der Show. Die F-16 wird allerdings von der F-35 abgelöst, die ausgeschiedenen Kampfjets gegen an die Ukraine zur Verteidigung der Heimat gegen den Terrorstaat Russland.

Fotoimpressionen

C-27 Spartan aus Slowenien.

F-16 der belgischen Luftstreitkräfte.

Auch Dänemark war mit der F-16 vertreten. Dänemark unterstützt die Ukraine ebenfalls im Abwehrkampf gegen den russischen Diktator Wladimir Putin.

Der F-16-Prototyp startete vor einem halben Jahrhundert zum Erstflug: Heute ist die F-16 eine Legende unter den Kampfjets.

Merlin Helikopter der britischen Royal Air Force.

Belgischer NH-90 im Flug.

Das Seitenleitwerk der F-16 des belgischen F-16 Soloteams, das heuer seinen Betrieb überraschend eingestellt hat.

Vor 80 Jahren waren deutsche Flugzeuge am Himmel über den Niederlanden Feinde, heute stehen deutsche Flieger im Rahmen der NATO Seite an Seite mit ihren belgischen Kameraden für den Schutz Europas ein.

Solotürk F-16. Kurz darauf wäre die Maschine, wie berichtet, bei einer Show in der Türkei beinahe ins Publikum gestürzt. Die Sicherheit in der türkischen (Militär-)Luftfahrt steht seit Jahren immer wieder in der Kritik.

Finnische F/A-18.

Historischer Jettrainer vom Typ Fouga Magister.

P-40 Warhawk aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Ein Black Hawk Helikopter.

Dieser Eurofighter der britischen RAF trägt als Reverenz an die tapferen Flieger des Zweiten Weltkrieges die D-Day-Streifen.

F-16 und Spitfire im Formationsflug.

B-17 Bomber. Nur noch wenige Exemplare sind heute flugfähig.

Eine Pitts im Flug.

Dassault Rafale der französischen Luftwaffe.

Patrouille Suisse

