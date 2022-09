Fotobericht: Sanicole Airshow 22 und KeBee "Spottersday"

Europa ist reich an großartigen Airshows. Nach der SIAF und der Airpower berichten wir heute über die Internationale Sanicole Airshow und den Spottersday in KeBee. Ein Bericht von Jürgen Sema (Text & Fotos) und Christian Schulz (Fotos) für Austrian Wings.

75 Jahre US Airforce - unter diesem Motto stand die 43. privat organisierte Internationale Sanicole Airshow. Die US Airforce war dafür sogar mit dem in Europa aktuell heiß begehrten F-35 Kampfjet vor Ort und demonstrierte die Fähigkeiten dieses Kampfjets der 5. Generation auf beeindruckende Art und Weise.

Weitere Exponate, teils aus privaten Sammlungen wie den Flying Bulls, der 75.jährigen USAF-Geschichte (gegründet am 18.9.1947) waren auf dem Boden und in ihrem luftigen Element zu bestaunen. Aber nicht nur die Amerikaner, sondern auch viele andere Nationen wie die Schweizer (F-18 / Swiss Hornet Display Team), Frankreich, Dänemark, Italien Griechenland, die Niederlande, Tschechien und selbst die Deutsche Luftwaffe waren mit diversem Fluggerät vor Ort und sogar in der Luft zu sehen.

Ganz besondere Gäste aber waren ohne Frage die Kunstflugstaffeln aus Saudi Arabien (Saudi Hawks) und die auch in Mittel- und Nordeuropa nicht so häufig zu bestaunenden Turkish Stars. Mit Ihren hervorragend gestylten Maschinen war die beiden Staffeln sicher mit die Highlights der Flugshow.

Flightline - Foto: Jürgen Sema

Wie schon so oft, begeisterte die Schweizer Luftwaffe mit der F-18 (mittlerweile wohl fast jedem bekannt als Mavericks Fighter aus dem zweiten Teil von Top Gun) und natürlich die belgische Solodisplay F-16 Viper in wunderschöner Sonderlackierung.

Zahlenmäßig am stärksten vertreten war die Belgian Air Force mit den Thunder Tigers (Formation aus vier F-16) und zahlreichen anderen Fluggeräten wie z.B. A400M, den Red Divils Kunstfliegern, NH90 Helikopter oder Agusta A109 sowie der Air Belgium mit einem Airbus A330 Airliner.

Weiteres Highlight der dieses Jahre in neuem Format präsentierten Sanicole Airshow war wieder die Night Show mit spektakulären Darbietungen der Teilnehmer inklusive mit LED -und Pyrotechnik ausgestatteten Fliegern, welche ein wahres Feuerwerk in den Himmel zauberten.

Kombiniert ist die Sanicole Airshow quasi immer mit einem Spottersday auf der nahe gelegenen aktiven F-16 Basis Kleine Brogel. Hier wird quasi nur wirklich interessiertes Publikum eingelassen und man ist so nah an der Flightline, dass man die Jets quasi fast im Vorbeirollen berühren könnte.

Leider meinte es der Wettergott dieses Jahr nicht so gut mit den Aviatikfreunden. Der Samstag war fast komplett verregnet und nach kurzem Aufklaren am Nachmittag wurde das Programm durch einen Starkregenschauer quasi beendet. Die Solodisplayteams der Schweiz und des Lokalmatadors aus Belgien retteten ein wenig den verregneten Samstag und absolvierten ihr Programm in niedriger Höhe. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit waren dafür reichlich spektakuläre Ablösungen an den Jets zu bewundern.

Durch das neue Format mit um einen Tag verkürzter Veranstaltung (Samstag Nightshow und Sonntag "normale" Flugschau) waren offensichtlich einige organisatorische Mängel zu beklagen - vor allem was den Shuttlebusservice und die Verkehrsführung betraf. Hier hat der Organisator aber umgehend reagiert und bietet jedem der 40.000 Besucher der ausverkauften Airshow eine kostenlose DVD vom Flugtag an. Diese DVD steht laut Aussage der Organisatoren ca. Mitte Dezember zum Download zur Verfügung.

Alles in Allem wieder eine gelungene Ausgabe der seit 1977 meist im Wechsel mit einer Airshow auf der Militärbasis Kleine Brogel stattfindenden Veranstaltung.

Fotoimpressionen von Jürgen Sema

Saudi Hakws - Foto: Jürgen Sema

F-35 USAF

F-16 (links) und F-35 im Formationsflug

Die Bodenmannschaft sucht Schutz vor dem Regen unter einer Tragfläche der F-18 der Schweizer Luftwaffe

F-16 des Display Teams der belgischen Luftwaffe

F-16 "Viper" Solo der belgischen Luftwaffe

A400M der belgischen Luftwaffe

NH90 der deutschen Luftwaffe

Turkish Stars

C-27 Spartan

Agusta A109 der belgischen Luftwaffe

P-51 Mustang

AH-64 Apache

PC-21

Fotoimpressionen von Christian Schulz

Fotos: Christian Schulz

Belgische F-16 beim Start

A400M

F-18 der Schweizer Luftwaffe

F-35

A330 von Air Belgium mit F-16 der belgischen Luftwaffe im Formationsflug

SAVE The DATE für alle Flugzeugfans:

Sanicole Airshow ´24 am 7 & 8.Sept. 2024

Belgian Air Force Days 2023 (Kleine Brogel AFB) am 9 & 10. Sept 2023

Text: Jürgen Sema

Fotos: Jürgen Sema & Christian Schulz