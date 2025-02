AK Dreifach-Erfolg: „Bruchlandung“ für Fluglinie Wizz Air - viele Klauseln unzulässig

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die Arbeiterkammer augenscheinlich als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Die Arbeiterkammer wird aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken.

Die AK klagte erfolgreich die ungarische Fluglinie Wizz Air: Drei Urteile erklären nun einige Praktiken und viele Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Beförderungsbedingungen zum Wizz Account und Wizz Geschenkgutschein als rechtswidrig und damit unzulässig. So ist etwa die 40 Euro Check-in-Gebühr am Airport genauso wenig erlaubt wie die zwölfmonatige Frist bei Geschenkgutscheinen.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden: 81 von 88 von der AK geklagten Klauseln in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen von Wizz Air sind rechtswidrig. In zwei weiteren Entscheidungen hat er 30 Klauseln zum Wizz Account (ist das Wizz Kundenkonto) und Wizz Geschenkgutschein sowie die Praktik von Rückerstattungen der Ticketkosten in Wizz Credits (ist das Guthaben für Wizz-Dienstleistungen) ohne schriftliche Zustimmung der Fluggäste als unzulässig erklärt.

Was heißt das für Betroffene - So kommen sie zu Ihrem Geld

Nach Verhandlungen zwischen Wizz Air und der AK gibt es jetzt eine kundenfreundliche Lösung für alle Damen und Herren Konsumenten mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich, die seit 2019 von den rechtswidrigen Klauseln und Praktiken betroffen waren:

+ Sie bekommen die am Flughafen bezahlte Check-in-Gebühr komplett zurück.

+ Sie erhalten neue Codes per E-Mail für abgelaufene Geschenkgutscheine.

+ Sie können für abgelaufene Wizz Credits zwischen einer vollständigen Rückerstattung auf ein Konto ihrer Wahl oder Gutschrift auf den Wizz Account wählen.

Geld zurück von Wizz Air - So geht’s: https://www.wizzair.com/de-de/informationen-und-serviceleistungen/anregungen-und-beschwerden?action=travel-service-refund

OGH: Diese Wizz-Air-Klauseln und Praktiken sind unzulässig - sechs Beispiele

+ Versteckte Gebühren: Mehrere Gebührenklauseln waren rechtswidrig, so auch die 40 Euro Check-in-Gebühr am Flughafen, die nirgends klar ersichtlich war.

+ Verwirrende Bedingungen: Viele der beanstandeten Klauseln in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen waren intransparent, unverständlich formuliert oder mit verwirrenden Querverweisen versehen. Passagiere mussten sich die Infos mühsam zusammensuchen, das darf nicht sein.

+ Unzulässige Praktiken bei Ansprüchen: Es ist unzulässig, dass Kunden Entschädigungsansprüche über die Wizz Air-Website geltend machen müssen oder sich ans gebührenpflichtige Callcenter wenden müssen.

+ Zu kurze Frist bei Geschenkgutschein: Wizz Geschenkgutscheine galten nur zwölf Monate nach Kauf - solche kurzen Fristen sind unzulässig.

+ Ticketpreis retour nur mit Einverständnis: Ticketkosten dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Fluggäste in Wizz Credits erstattet werden - ohne Zustimmung illegal.

+ Ticket-Erstattung trotz Vermittler: Laut Fluggastrechte-Verordnung muss die Airline auch über Vermittler gebuchte Tickets zurückzahlen.

