Kabinendruckprobleme: A321 von Wizz Air führte Notsinkflug durch

Der Wizz Air Flug mit der Nummer 3176 wurde am 4. Februar von dem Airbus A321 mit der amtlichen Kennung HA-LTK durchgeführt. Gerade als sich der Zweistrahler auf Reiseflughöhe in 33.000 Fuß und nur noch ca. 260 Kilometer von seiner Destination Bukarest entfernt befand, traten an Bord schwere Probleme mit dem Kabinendruck auf. Die Piloten leiteten noch im serbischen Luftraum umgehend ein für einen solchen Vorfall vorgesehenen Notsinkflug ein, sanken im Bereich der Stadt Borovan zunächst auf 12.000 Fuß, später auf 10.000 Fuß. Außerdem erklärten sie eine Luftnotlage durch Absetzen eines Mayday-Calls.

Danach setzten sie den Anflug auf Bukarest fort. Dort landete das Flugzeug sicher etwa eine halbe Stunde nach Auftreten der technischen Probleme.

