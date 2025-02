Frau mit Herzproblemen: Airbus A380 führt wegen "Medical" außerplanmäßige Landung auf Flughafen Wien durch

Wegen eines medizinischen Notfalls an Bord landete heute in den frühen Morgenstunden ein Airbus A380 der arabischen Fluglinie Qatar Airways auf dem Flughafen Wien. Eine Frau musste notfallmedizinisch versorgt werden.

Flug QR 11 war gestern um 23:24 Uhr UTC auf dem Flughafen Doha gestartet. Das Ziel des Airbus A380 mit der amtlichen Kennung A7-APD war der Flughafen London Heathrow. Nach knapp 4 Stunden Flug befand sich der gigantische A380 im bulgarischen Luftraum nahe der rumänischen Grenze. Zu diesem Zeitpunkt klagte eine Reisende nach "Austrian Wings" Informationen über Unwohlsein und Schmerzen in der Brust. Aufgrund der Dringlichkeit des medizinischen Notfalls entschieden sich die PIloten, den nächstgelegenen geeigneten ("suitable") Flughafen anzusteuern, um die erkrankte Reisende ehestmöglich einer professionellen medizinischen Versorgung zuführen zu können. Nun sind jedoch in diesem Bereich Europas nur wenige Flughäfen für ein Flugzeug von der Größe des A380 zertifiziert. Zudem ist auch die Qualität der medizinischen Versorgung nicht in jedem Land gleich hoch. Ein sogenannter "dedicated airport" für Ausweichlandungen eines A380 infolge von "Medicals" und technischen Problemen ist für viele Airlines der Flughafen Wien Schwechat. Denn der Flughafen der österreichischen Hauptstadt verfügt über ausreichend breite und lange Pisten und auch die Bodenmannschaft ist auf die Abfertigung des gigantischen Vierstrahlers zertifiziert. Außerdem ist der medizinische Standard in Österreich besonders hoch.

Deshalb entschlossen sich die Piloten des Qatar A380, den Flughafen Wien anzusteuern. Um 03:21 Uhr UTC verließ der A380 südwestlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest seine Reiseflughöhe von 40.000 Fuß und begann den Sinkflug auf Wien. Der Vierstrahler flog östlich an der österreichischen Bundeshauptstadt vorbei, machte bei Großenzersdorf eine Schleife und positionierte sich dann für den Anflug auf die Piste 16. Zwischenzeitlich waren auch die Flughafenfeuerwehr und ein Notarztteam der Flughafenambulanz in Alarmbereitschaft versetzt worden. Gegen 04:35 Uhr UTC, das entspricht 05:35 Uhr Lokalzeit, setzte die A7-APD auf der Piste 16 auf und rollte anschließend zur Parkposition. Notarzt, Sanitäter und Personal der Flughafenfeuerwehr kam an Bord, um die erkrankte Reisende zu versorgen. Nach einer notfallmedizinischen Erstintervention erfolgte die Hospitalisierung der Patientin.

Um 06:42 Uhr UTC, 07:42 Uhr Lokalzeit, also rund 2 Stunden nach der außerplanmäßigen Landung in Wien, konnte Flug QR 11 seine Reise nach London Heathrow fortsetzen.

