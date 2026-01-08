Emirates Triple Seven führt Notsinkflug durch

Die Boeing 777-200LR der Emirates mit der Kennung A6-EWB war gerade als EK 929 auf dem Weg von Dubai nach Kairo als sich der Zwischenfall ereignete. In einer Flughöhe von 36.000 Fuß (knapp 11.000 Meter) trag ein rapider Kabinendruckverlust auf, durch welchen die Sauerstoffmasken in der Passagierkabine ausgelöst wurden. Die Piloten leiteten umgehend einen Notsinkflug mit hoher Sinkrate ein und beendeten das Manöver auf 9.000 Fuß (etwa 2.700 Meter) Höhe. Nach Abarbeiten der entsprechenden Checklisten und Abwägung möglicher Optionen, beschlossen die Piloten, nach Dubai zurückzufliegen. Die Landung dort erfolgte rund 2 Stunden später.

Die Gäste wurden mit einer Ersatzmaschine an ihr Ziel geflogen.

(red)