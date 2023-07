Kabinendruckprobleme: AUA-Crew erklärt Luftnotlage und führt Notsinkflug durch

Der Vorfall ereignete sich bereits am 11. Mai dieses Jahres, wurde jedoch erst jetzt bekannt. Damals befand sich der Airbus A320-200, OE-LBO, als Kurs OS 173 auf dem Weg von Wien Schwechat nach Hamburg.

In einer Reiseflughöhe von 36.000 Fuß (Flugfläche 360) etwa 36 Kilometer nördlich von Prag meldeten die Piloten eine Luftnotlage (Mayday-Call) und leiteten einen Notsinkflug mit einer Sinkrate von annähernd 4.000 Fuß pro Minute auf 10.000 Fuß Höhe wegen eines Kabinendruckverlustes ein.

Anschließend setzte der Airbus seinen Flug nach Hamburg in 10.000 Fuß Höhe fort. In Hamburg führten Techniker Reparaturarbeiten an dem Havaristen durch. Laut dem Portal "Aviation Herald" hob die "Bravo Oscar" nach 2 Stunden und 45 Minuten Bodenstandzeit wieder zum Rückflug nach Wien ab.

(red)