Qatar Airways: Frau verstirbt, Paar muss stundenlang neben Leiche sitzen

Der Vorfall ereignete sich auf einem Langstreckenflug von Melbourne (Australien) nach Doha (VAE). An Bord des Fluges verstarb ein Passagier der Economy Class. Laut dem australischen Passagier und Augenzeugen Mitchell R., der mit seiner Freundin Jennfer C. auf dem Weg nach Venedig war, habe die Kabinenbesatzung zunächst versucht, die Leiche der Frau in die Business Class zu verbringen: "Sie sahen ein wenig frustriert aus, dann sahen sie mich an und stellten fest, dass neben mir noch Plätze frei waren. "Dann setzten sie die Dame auf den Sitz, auf dem ich gesessen hatte“, berichtete er. Dabei habe es in der Nähe noch ein paar andere freie Plätze gegeben."

Das Paar musste mehrere Stunden neben der Leiche sitzen. Ein auch aus hygienischer Sicht laut Experten mehr als fragwürdiges Vorgehen. Denn nach dem Tod erschlafft die Muskulatur eines Menschen, was zum Abgang von Urin und Darminhalt führt.

Qatar Airways entschuldigte sich für den Vorfall.

(red SLA)