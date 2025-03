Bundesheer: Hubschrauber-Taktik-Kurs 2025 der Österreichischen Luftstreitkräfte

Im Zeitraum vom 10. März bis zum 4. April 2025, montags bis freitags, fliegen beim „Hubschrauber-Taktik-Kurs“ die Transporthubschrauber S70 „Black Hawk“, Agusta Bell 212, OH58 „Kiowa“ und eine deutsche NH90 sowie die Flächenflugzeugtypen Pilatus PC6 „Turbo Porter“, Pilatus PC7 „Turbo Trainer“ und Eurofighter grundsätzlich zwischen 09:00 und 20:00 Uhr. In der Nacht wird nicht geflogen. Dabei soll den Besatzungen das taktische Fliegen in verschiedenen Höhen - auch im Tiefflug - und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter möglichst vielen Bedrohungslagen beigebracht werden. Gestartet und gelandet wird an den Fliegerhorsten Langenlebarn (der trotz der Umbenennung auf "Leopold FIGL - Flugplatz General PABISCH" in der Truppe großteils weiterhin "Fliegerhorst Brumowski" genannt wird), Vogler in Hörsching (OÖ) und Hinterstoisser in Zeltweg (ST). Eventuelle Landungen außerhalb militärischer Liegenschaften sind grundsätzlich genehmigt bzw. angemeldet und die Grundeigentümer darüber informiert.

Geflogen wird in Oberösterreich vor allem in den Bezirken Freistadt, Eferding, Linz Land, Rohrbach, Urfahr Umgebung, Grieskirchen, Perg, Steyr Land, Wels Land, Gmunden und in Niederösterreich vor allem in den Bezirken Waidhofen/Thaya, Horn, St. Pölten Stadt und Land, Amstetten, Zwettl, Gmünd, Melk, Krems, Tulln, Hollabrunn, Mistelbach, Korneuburg und Mödling.

Black Hawk des Bundesheeres im Flug.

Die Verwendung von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition ist vorgesehen. Fallweise wird oranger oder grüner Signalrauch zur Markierung von Hubschrauberlandeplätzen außerhalb von Kasernen verwendet.

Die Luftunterstützung

Der Verband der Luftunterstützung, mit Kommando am Fliegerhorst Vogler in Hörsching, betreibt mehrere Hubschraubertypen, mit denen eine ganze Reihe von Aufgaben bewältigt werden. Während sich die S70 „Black Hawk“ und die Agusta Bell 212 vor allem zum taktischen Lufttransport von Truppen und den Katastropheneinsatz eignen, bewährt sich der OH58 „Kiowa“ wiederum als ein bewaffneter, leichter Verbindungshubschrauber. Seit 2023 versehen die ersten neuen Hubschrauber AW169 „Lion“ ihren Dienst in den Luftstreitkräften.

(red / ÖBH)