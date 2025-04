Fotostrecke: Seltener Boeing 767 Frachter auf dem Flughafen Wien zu Besuch

Die 1976 als Cal Cargo Airlines gegründete Challenge Group betreibt weltweit mehrere Tochtergesellschaften, die Frachtflüge durchführen. Der europäische Hub des Unternehmens ist das belgische Lüttich. Zur Flotte gehören neben 6 Boeing 747 und 4 Boeing 767 auch eigene Lkw. In Tel Aviv wird ebenfalls eine Basis unterhalten, das Unternehmen ist in die Logistik rund um Israels Verteidigungskrieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas eingebunden. Neben regulären Frachtflügen werden auch weltweit Charterflüge durchgeführt.

Am 16. April führte einer dieser Sonderflüge eine Boeing 767-300ER der Challenge Group in die österreichische Hauptstadt Wien. Flug M49476 kam aus Lüttich und rollte anschließend zu einer Frachterposition am Bravo-Block. Nach etwas mehr als 90 Minuten Bodenstandzeit hob sie unter der Flugnummer M4706 wieder ab und steuerte die belgische Hauptstadt Brüssel an. Von dort ging es noch am gleichen Tag über Lüttich nach Larnaca weiter und von dort am 17. April nach Tel Aviv. Von Tel Aviv aus führte die Boeing 767 dann eine Rotation nach Nairobi durch.

Boeing 767-300ER ohne Winglets sind mittlerweile ein seltener Anblick, hier fotografiert bei der Landung auf Rwy 11, im Hintergrund der Schneeberg.

Die eingesetzte Maschine ist in Malta unter der Kennung 9H-CAD registriert und ist ein Veteran der Lüfte. Diese 767-300ER wurde 1999 gebaut und an die Trans World Airlines - kurz TWA - ausgeliefert. Diese Airline steuerte auch regelmäßig Wien an und war - wie die ebenfalls längst vom Himmel verschwundene Pan Am - eine der Ikonen der amerikanischen Luftfahrt. Nach dem Ende von TWA übernahm American Airlines den Jet im Jahr 2001 und mottete ihn zunächst ein, ehe das Flugzeug 2003 von Air China geleased wurde. In den nächsten Jahren betrieben GMG Airlines aus Bangladesch, die russische Nordwind Airlines und die ebenfalls russische Pegas Fly die Boeing 767, deren Lackierung - einschließlich des fliegenden Pferdes - die Maschine noch heute trägt. 2022 übernahm die Challenge Group das Flugzeug und rüstete es zum Frachter um.

Weitere Fotoimpressionen

Text & Fotos: Patrick Huber