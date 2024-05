Fotoreportage: Seltene MD-11 von Western Global Airlines auf Besuch in Pressburg/Bratislava

Die MD-11 wurde in den 1980er Jahren als Nachfolgerin der DC-10 entwickelt. Wie ihre Vorgängerin verfügt die MD-11 über zwei Triebwerke unter den Tragflächen sowie eines am Heck. Allerdings wurde der Rumpf gestreckt, die Spannweite vergrößert und der Jet erhielt Winglets Außerdem verfügt die MD-11 über ein modernes Glascockpit für zwei Piloten, wodurch der Flugingenieur eingespart werden konnte. Der Erstflug dieses Modells fand 1990 statt, die letzte Maschine wurde 2001 ausgeliefert. Doch wirtschaftlich war die MD-11 kein Erfolg, die Produktion endete nach nur rund 200 Maschinen. Die Zeit der Dreistrahler neigte sich einfach unaufhaltsam dem Ende zu, außerdem gilt die MD-11 als anspruchsvoll zu fliegen, insbesondere bei der Landung. Die Unfallbilanz der MD-11 ist dementsprechend verhältnismäßig schlecht.

Der markante Dreistrahler ist längst aus dem Passagierdienst verschwunden. Den letzten kommerziellen Passagierflug mit einer MD-11 führte KLM im Jahr 2014 durch. Weltweit betreiben diesen Typ aktuell nur noch drei Frachtfluggesellschaften: FedEx, UPS und Western Global Airlines, alle aus den USA. Eine MD-11 in Europa anzutreffen, ist also ein wahrer Glücksfall für Flugzeugfans und Planespotter.

So ein Glücksfall trat gestern ein. Eine Maschine der Western Global Airlines besuchte nämlich den slowakischen Hauptstadtflughafen. Die Maschine führte einen Frachtflug für das US-Militär durch und kam als Flug KD8444 aus dem belgischen Ostende zum Stefanik Airport. Heute um 08:21 Uhr startete sie wieder. Destination: Fort Liberty (ehemals Fort Bragg), einer der größten US-Militärstützpunkte überhaupt.

Maschine war auch schon in Wien

Der Jet der Western Global Airlines, der gestern nach Pressburg/Bratislava flog, trägt das Kennzeichen N542KD. Diese MD-11 wurde ursprünglich als Passagierflugzeug gebaut und im Jahr 1994 als B-16101 an die taiwanesische EVA AIR ausgeliefert, die das Flugzeug unter anderem für ihre Kurse nach Wien Schwechat nutzte. Nach ihrer Ausflottung aus dem Passagierdienst wurde die MD-11 im Jahr 2012 zum Frachter umgerüstet und von der finnischen Nordic Global Airlines übernommen, die den Betrieb allerdings 2015 einstellte. Danach ging die Maschine an ihren bisher letzten Betreiber, die Western Global Airlines in den USA.

Western Global Airlines wurde 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Estero, Florida, USA. Als größter Hub dient der Airline Fort Myers. Sie betreibt eine reine Frachterflotte, bestehend aus 17 McDonnell Douglas MD-11F und 2 Boeing 747-400F. Das Durchschnittsalter der Flotte liegt bei rund 27 Jahren. Ein wichtiger Geschäftszweig ist die Durchführung von Frachtcharterflügen für das US-Militär.

Weitere Fotoimpressionen

Die Anordnung des dritten Triebwerks in dieser Form gab es ausschließlich bei der DC-10 und ihrem Nachfolgermodell der MD-11.

Text & Fotos: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info