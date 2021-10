The last man standing - die Ära der MD-11 bei Lufthansa geht zu Ende

1998 beginnt bei Lufthansa Cargo ein neuer Abschnitt. Mit der Seriennummer 48781+82 gehen die ersten beiden Maschinen vom Typ McDonnell Douglas MD-11F an die Lufthansa. 17 weitere sollten in den kommenden Jahren folgen. Die Lufthansa und ihre damalige Tochter Condor hatten mit dieser Art von dreistrahligen Jets bereits Erfahrung gesammelt. Sie flogen das Vorgängermodell, die DC-10-30. Im Juli 2005 wurde schließlich die letzte MD-11 von der Lufthansa (Cargo) übernommen. Die 1992 gebaute Maschine war zuvor bei verschiedenen Betreibern in Brasilien und den USA aktiv, ehe sie nach Deutschland kam. In wenigen Tagen endet die Ära der Dreistrahler im Lufthansa-Konzern für immer.

Zwischenfälle bei der Lufthansa

In 23 Jahren Frachtdienst bei der Lufthansa Cargo gab es bei zwei nennenswerten Zwischenfällen einen Totalverlust, jedoch keine Todesopfer zu beklagen. Bei Lufthansa-Cargo-Flug-8460 war auf dem Weg nach Hongkong, als sie bei einer geplanten Zwischenlandung in Riad, aufgrund eines Pilotenfehlers, zerbrach. Nach einem viel zu schnellen Sinkflug von rund 800ft/min statt der üblichen 120ft/min prallte die Maschine beim Aufsetzen ab. Durch eine falsche Reaktion des Piloten, drückte dieser das Steuerhorn nach vorne, was ein noch härteres Aufsetzen der Maschine zur Folge hatte. Mit rund 4,4 g setzte die D-ALCQ auf der Landebahn auf und zerbrach. In weiterer Folge brach ein Feuer im Laderaum aus. Die Besatzung überlebte den Unfall. Es gab auch andere ähnliche Unfälle bei anderen Betreibern mit der MD-11, die fliegerisch als ausgesprochen anspruchsvolles Flugzeug gilt.

"Die MD-11 trachtet Dir immer nach dem Leben."

Ein Kapitän

Die mittlerweile längst ausgemusterte D-ALCB bei einem Besuch auf dem Flughafen Wien - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Über die MD-11

Die MD-11 basiert auf der DC-10 und wurde in den 1980er Jahren als Nachfolger dieses Musters entwickelt. Gegenüber ihrem Vorgängermodell wies sie eine höhere Passagierkapazität auf und verfügte über ein modernes Zweimann-Cockpit, in dem der Flugingenieur wegrationalisiert worden war. Die Indienststellung der MD-11 erfolgte 1990. Anfängliche Reichweitenprobleme und der Umstand, dass auch lange Überwasserstrecken mittlerweile kostengünstiger mit Zweistrahlern beflogen werden konnten und durften (Stichwort ETOPS), führten dazu, dass diesem Typ kein kommerzieller Erfolg beschieden war. Nur 200 Stück wurden gebaut. Heute fliegt davon noch etwas mehr als die Hälfte, wobei alle im Einsatz befindlichen Flugzeuge Frachter sind. Die größten Betreiber sind FedEx, UPS und Western Global Airlines. Der letzte Betreiber dieses Musters im Passagierdienst war KLM, die 2014 den letzten kommerziellen MD-11-Passagierflug durchführte.

Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

MD-11F der Lufthansa Cargo auf dem Flughafen Frankfurt - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Die Lufthansa ist nun noch der letzte europäische Betreiber dieses Flugzeugtyps. Als letzte von vormals 19 Fliegern des Typs McDonnell Douglas MD-11F bei Lufthansa Cargo ist nur noch eine am Himmel zu sehen. Die D-ALCC ist die letzte verbleibende Maschine mit dem typischen dritten Triebwerk am Seitenleitwerk. Doch auch diese Maschine wird nicht mehr lange mit dem typischen Kranich am Leitwerk fliegen. Der Verkauf an Western Global Airlines ist besiegelt, und somit der Verkauf der letzten noch fliegenden MD-11 in Europa.

Am 15. Oktober wird die Charlie-Charlie ein letztes Mal, von New York kommend in Frankfurt landen, geplant ist die Landung um 12:05 Ortszeit. Wann die Maschine dann zum neuen Eigentümer nach Nordamerika überstellt wird, ist vorerst noch unklar.



Austrian Wings war vor zwei Wochen in Frankfurt, um die letzte noch fliegende MD-11F des Kranichs abzulichten - nachfolgend die Fotoimpressionen

Diese einzigartige Silhouette wird auf dem Flughafen Frankfurt bald für immer der Vergangenheit angehören - Fotos: Austrian Wings Media Crew

Bye, bye, MD-11 ...

Text: NF

Mitarbeit: HP