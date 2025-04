Helikopterunglück von New York: Pilot hatte rund 800 Stunden Gesamtflugerfahrung

Nach dem Absturz eines Bell 206 Long Ranger in den Hudson River in New York mit sechs Todesopfern sind nun neue Details bekannt geworden.

Beim Absturz des Bell 206L-4 LongRanger IV mit dem Kennzeichen N216MH in den Hudson River in New York am 10. April 2025 starben alle sechs Insassen, darunter eine fünfköpfige Familie aus Spanien mit ihren drei Kindern.

Diese spanische Familie starb bei dem Absturz, hier eine Aufnahme wenige Minuten vor dem Unglücksflug.

Mittlerweile veröffentlichten die US-Behörden Hintergrundinformationen zum Piloten. Es handelte sich dabei um Sean Johnson, einen 36-jährigen Veteran der US-Navy, der seit 2023 im Besitz einer Hubschrauberpilotenlizenz war. Laut NTSB hatte Johnson seither 788 Flugstunden auf Hubschraubern absolviert. Bevor er in New York Rundflüge durchführte, flog er unter anderem Feuerlöscheinsätze mit dem Black Hawk. Auch auf dem CH-47 Chinhook soll er laut Berichten anderer Piloten Erfahrung gesammelt haben.

New York Helicopter Tours ist zutiefst betrübt über den tragischen Unfall, der sich am 10. April 2025 mit einem unserer Hubschrauber im Hudson River ereignet hat und bei dem Menschen ums Leben gekommen sind. Für New York Helicopter Tours sind die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Passagiere und Besatzung seit jeher der Eckpfeiler unserer Tätigkeit. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung der Familien und ihrer Angehörigen, die von dieser Tragödie betroffen sind, sowie auf der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit den Untersuchungen der FAA und des NTSB. Diese Behörden haben uns gebeten, den Ermittlungsprozess zu respektieren und alle Presseanfragen für weitere Kommentare an sie weiterzuleiten. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien.

Statement des betroffenen Luftfahrtunternehmens

Die FAA schreibt vor, dass Piloten kommerzieller Helikopterflüge mit Passagieren in den USA entweder den CPL (H), das ist der Berufspilotenschein für Helikopter, oder den ATPL (H), also den Verkehrspilotenschein für Helikopter, besitzen müssen. Außerdem sind mindestens 500 Stunden Flugerfahrung als verantwortlicher Pilot (Pilot in Command, PIC) vorgeschrieben. Der CPL (H) ist Grundvoraussetzung für die Erlangung des ATPL (H), für den 1.500 Stunden MIndestflugerfahrung Voraussetzung sind. Johnson erfüllte demnach die gesetzlichen Voraussetzungen,um als Rundflugpilot tätig zu sein.

Experten untersuchen derzeit das Wrack auf der Suche nach der Absturzursache. In Frage kommen sowohl technische Probleme als auch menschliches Versagen. Zahlreiche Experten halten das Auftreten von Mast Bumping für ein mögliches Szenario.

(red)