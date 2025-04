AUA Technik gibt Einblicke in Reparatur von beschädigtem A320neo

Schwer beschädigt wurde der damals brandneue A320neo OE-LZQ im Vorjahr, ohne dass die AUA eine Schuld traf - Austrian Wings berichtete. Die AUA-Technik gibt jetzt in einem Video spannende Einblicke in die Reparatur des Zweistrahlers, an der sogar Techniker des Herstellers Airbus beteiligt waren.

Leser von Austrian Wings - Österreichs Luftfahrtmagazin kennen die Vorgeschichte: Weil die Chocks nicht bei den Fahrwerken platziert worden waren, rollte der A320neo OE-LZQ von selbst los und krachte gegen einen Lichtmast sowie eine Fluggastbrücke. Dass dieser Zwischenfall nicht in einer Katastrophe endete, war wohl dem Umstand zu verdanken, dass er sich in der Nacht ereignete, als auf dem Vorfeld wenig Betrieb war. Die AUA trägt an dem Vorfall übrigens nicht die geringste Verantwortung. Sie kam schuldlos zum sprichwörtlichen Handkuss. Am 17. März dieses Jahres fand ein Testflug statt, seit 29. März fliegt die OE-LZQ wieder mit Passagieren.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte Austrian Airlines jetzt ein Video, in dem man spannende und seltene Einblicke in die aufwändige Reparatur des Verkehrsflugzeugs erhält. Austrian Wings Tipp: sehenswert!

(red MK / CvD)