Spektakulärer Nachteinsatz mehrerer Notarzthubschrauber und der Flugpolizei

Der Notarzthubschrauber „RK-1“ der ARA Flugrettung aus Fresach (Kärnten) wurde am 13. Mai 2025 gegen 21 Uhr wieder zu einem äußerst herausfordernden Nachtwindeneinsatz in Salzburg angefordert.

Bei der sog. Himmelsleiter bei Annaberg im Lammertal war noch bei Tageslicht (angeblich knapp nach 19 Uhr) ein 21-jähriger Brite rund 15 Meter abgestürzt. Laut den der ARA Flugrettung aktuell vorliegenden Information erfolgte der Absturz in Folge eines verunglückten Fotoshootings mit seinem Begleiter an der Himmelsleiter. Der schwer verletzte Brite wurde gegen 22 Uhr mittels Winde im Bergesack von der ARA-Crew des RK-1 geborgen und ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Im Anschluss an die Bergung wurden noch die an der Unfallstelle verbliebenen Bergrettungskräfte vom ARA-Notarzthelikopter sicher ins Tal nach Annaberg gebracht.

Unterstützt wurde der ARA-Notarzthelikopter bei dieser Nachtwindenbergung vom Notarzthelikopter „Martin1“, dem Polizeihubschrauber Libelle aus Salzburg und den Kräften der Bergrettung Salzburg.

Windenbergungen bei Nacht gelten als besonders herausfordernd. Für Austrian WIngs begleitete der bekannte Luftfahrtfotograf Tobias Bosina im vergangenen Jahr ein solches Training der ARA-Flugrettung.

(red / ARA-Flugrettung)