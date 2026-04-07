Flugpolizei jagte Messermann in Linz

Am 5. April 2026 gegen 13.30 Uhr zeigte eine 22-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land bei der Polizeiinspektion Kleinmünchen an, dass sie um etwa 13.20 Uhr bei ihrem geparkten Auto in der Denkstraße ein unbekannter Mann bedrohte. Als sie dabei war die Tasche vom Autorücksatz zu nehmen, hat ihr ein Unbekannter von hinten ein Messer an den Hals gehalten.

Als sie sich umdrehte hat der unbekannte Täter das Messer gesenkt und sei ohne ein Wort zu sagen in Richtung Remise Kleinmünchen davongelaufen. Die 22-Jährige gab an, den Täter nicht zu kennen und durch den Vorfall unverletzt geblieben zu sein.

Aufgrund der Täterbeschreibung wurde eine Fahndung am Tatort und an umliegenden Orten in Linz vorgenommen, wobei diese bisher negativ verlief. Die Täterbeschreibung lautet: Mann ca. 40 - 50 Jahre alt, etwas dunkelhäutig, Bart, ca. 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen langärmeligen Shirt und ärmelloser Weste sowie heller Kappe.

Auf der bislang erfolglosen Suche nach dem Messermann stand auch ein Helikopter der Flugpolizei im Einsatz.

(red TT / LPD OÖ)