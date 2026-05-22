Dritter AUA-Dreamliner landet am Sonntag in Wien

Die Modernisierung der Langstreckenflotte der AUA schreitet voran. Am Sonntag, 23. Mai 2026, wird die dritte Boeing 787 in AUA-Farben in Wien landen.

Im April dieses Jahres hatte die AUA ihre dritte Boeing 787-9 - eine gebrauchte Maschine der Muttergesellschaft Lufthansa - übernommen. Nach technischen Arbeiten in Asien wurde die auf das Kennzeichen OE-LPG registrierte Maschine vom 9. auf den 10. Mai zur Lackierung ins spanische Teruel überstellt.

Übermorgen am Nachmittag - voraussichtlich gegen 16:40 Uhr Lokalzeit - soll die OE-LPG als Flug OS 1486 von Teruel nach Wien überführt werden, wobei kurzfristige Änderungen möglich sind. Ab Juni soll der dritte AUA-Dreamliner dann im regulären Linienverkehr eingesetzt werden.

Text & Foto: Patrick Huber