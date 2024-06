Mit Video: AUA-Dreamliner zum Langstrecken-Erstflug nach New York JFK gestartet

Am 21. Mai 2024 hatte der erste im Einsatz befindliche AUA-Dreamliner, die weiße OE-LPL, ihren ersten kommerziellen Passagierflug für Austrian Airlines absolviert - Austrian Wings berichtete.

Videoimpressionen vom Abflug - Video: www.der-rasende-reporter.info

Seither war der zweistrahlige Großraumjet im Europaverkehr der Austrian Airlines eingesetzt gewesen, was u.a. dem weiteren Crewtraining sowie der Erprobung und Optimierung von Abfertigungsabläufen diente.

Pushback - Foto: Austrian Wings Media Crew

Heute war es dann endlich soweit - erstmals schickte die Austrian ihr neues bzw. künftiges Flaggschiff auf die Langstrecke. Nach dem Boarding an Gate F21 erfolgte das Pushback und die Piloten rollten die noch nicht in AUA-Farben lackierte Maschine zur Piste 16, wo sie Take Off Power setzten.

Ready for taxi! - Foto: Austrian Wings Media Crew

Auf dem Weg zur Piste 16 - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Take off run auf Piste 16 - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Nach der Beschleunigungsphase hob die Maschine als OS087 um 17:13 Uhr ab und flog zunächst Richtung Süden, ehe sie im Bereich Margarethen am Moos nach links abdrehte, eine Schleife flog und auf Nordwestkurs ging.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags befindet sich Flug OS087 östlich von Grönland.

Die Rückkehr der OE-LPL als OS088 (das ist dann der Erstflug eines AUA-Dreamliners von New York nach Wien) ist regulär für morgen, 16. Juni 2024, 11:55 Uhr Lokalzeit Wien geplant.

(red)