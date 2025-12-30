AUA Dreamliner OE-LPL jetzt in vollen Farben unterwegs

Ganz in weiß (aber ohne Blumenstrauß ...) übernahm Austrian Airlines im Frühjahr 2024 ihre Boeing 787-9 Dreamliner OE-LPL. Mitte Juni hob die weiße Maschine dann zum kommerziellen Erstflug für Austrian Airlines ab. Erst im Herbst 2024 erhielt die OE-LPL zumindest eine Sparlackierung, mit der die Maschine bis jetzt unterwegs war.
Jetzt, gut eineinhalb Jahre nach der Übernahme, erstrahlt die OE-LPL endlich im Glanz der vollen AUA-Farben. Aktuell befindet sich das Flugzeug auf dem Weg nach Newark (EWR), es wird morgen früh in Wien zurückerwartet.
(red)