LIONs Jugend ging am Spitzerberg in die Luft

Unter dem Motto "viennaandaround2025" besuchten Jugendliche aus 4 Kontinenten, bestens betreut von Organisator Ernst Gottscholy vom Reisebüro Pipal, unter anderem auch die Flugschule auf dem traditionsreichen Flugplatz Spitzerberg bei Hainburg.

Eine kompetente und motivierte Mannschaft des FSZ Spitzerberg erwartete die "Junglöwen" um ihnen die Schönheit der Heimat der Spitzerberger Flieger aus der Luft zu zeigen zu können. Nach Begrüßung durch Obmann Rudi Wenighofer und einer obligatorischen Sicherheitseinweisung ging´s schon ab, Richtung Start.

Manche der Mädchen und Burschen, man konnte es ihnen nicht verübeln, kamen mit etwas gemischten Gefühlen zum Startplatz. War es doch für fast alle die erste Gelegenheit in einem Segelflugzeug mitzufliegen - noch dazu im doch etwas spektakulären Windenstart.

Sicherheit ist in der Luftfahrt die oberste Prämisse - daher wurde vor dem Segelflug auch ein Fallschirm angelegt.

Nach dem die mutige Erste- natürlich war es eine "Lioness" – wieder gut gelandet war, löste sich die Spannung und einige der Jugendlichen konnten gar nicht genug vom Segelfliegen bekommen und durften sogar mehrmals fliegen. Die besonders Vorsichtigen, dem Fliegen ohne Motor misstrauend, durften mit einem Motorflugzeug bzw. Motorsegler Runden über Hainburg und die Donauauen drehen. Auch ihnen hat's gefallen.

Bereit zum Start!

Begleitet wurde der Ausflug von prächtigem Flugwetter – auch die Speisen vom Restaurant ICARUS trugen zu diesem, rundum geglückten Event bei.

(red / FSZ LOAS)