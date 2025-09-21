Nur noch eine Woche: "Fly with me" - die große Airshow am Spitzerberg

Der Countdown läuft. Am kommenden Wochenende geht auf dem Spitzerberg die legendäre Airshow "Fly with me" inklusive Auftritt der Flying Bulls über die Bühne.

Die Flugplatzfeste, nein, eigentlich Volksfeste mit Flugschau, am Spitzerberg sind seit Jahrzehnten legendär. Anders kann man sie nicht beschreiben. Was das Team ehrenamtlich auf die Beine stellt, sucht seinesgleichen. Hier einige Impressionen vom Vorjahr. Am kommenden Wochenende, den 27. und 28. September 2025, ist es wieder soweit.

Täglich ab 14:00 Uhr Airshow (ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge bis 18:00 Uhr), unter anderem mit Extra 300, Pitts Special, 5-er Motorseglerverband, Boeing Stearman, Bücker Jungmann, Cessna L-19 Birddog, Piper L-4, Piper Pa-18 Super Cub

The Flying Bulls Hubschrauer : BO105 Helikopterkunstflug

3-er Formation Samstag zusätzlich Abendflugshow ab 18.00 Uhr

mit unterschiedlichen Flugzeugen und Hubschraubern Mitfluggelegenheit in der Antonov II, dem größten Doppeldecker der Welt

Präsentation Polizei– und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)

Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug

täglich 11:30 und 16:30 Uhr Prosecco Prinzessinn & Tombola Sa.+So. mit Reise- & Flug-Gutscheinpreisen

Weitere Informationen auf der Homepage des Flugsportzentrums Spitzerberg.

(red / LOAS)