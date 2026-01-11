AUA A320 musste aufgrund technischer Probleme Rücklandung in Wien durchführen

Die Maschine befand sich auf dem Weg von Wien nach Mailand und kehrte über Tirol plötzlich um. Ursache waren technische Probleme mit einem der Triebwerke. Die Landung in Wien erfolgte problemlos, wie eine AUA-Sprecherin gegenüber Austrian Wings bestätigte.

Um 18:42 Uhr Lokalzeit startete der AUA Flug 527 auf der Piste 29 des Flughafens Wien, drehte anschließend nach Südwesten ab und stieg auf seine Reiseflughöhe von 32.000 Fuß. Das entspricht umgerechnet circa 9.700 Meter. Der Airbus A320-200 mit der Kennung OE-LXD befand sich auf dem Flug nach Mailand (Flughafen Linate).

Nach nur 27 Minuten Flugzeit leiteten die Piloten dann allerdings nordwestlich von Lienz eine Umkehrkurve ein und begannen in weiterer Folge in Absprache mit der Flugsicherung mit dem Sinkflug in Richtung Wien. Um 19:52 Uhr - 1 Stunde und 10 Minuten nach dem Start - setzte der A320 auf der Piste 34 des Wiener Flughafens auf und rollte anschließend zu einer Parkposition auf dem "Kilo-Block" im nördlichen Bereich des Flughafens.

Laut Austrian Wings vorliegenden Informationen waren technische Probleme mit einem der beiden CFM International CFM 56-5B6 Triebwerke die Ursache für die Rückkehr nach Wien. Das bestätigte AUA-Sprecherin Andrea Hansal auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion.Das Flugzeug wurde nach der Rückkehr nach Wien außer Betrieb genommen. Derzeit untersuchen Experten der AUA-Technik das betroffene Triebwerk.

Die Entscheidung der Piloten, nach Absprache mit der Technik nach Wien zurückzukehren, zeigt - so unerfreulich ein solches Vorkommnis natürlich für die Passagiere ist - einmal mehr das professionelle operationelle Niveau der Austrian Airlines. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Insassen.

Über das Flugzeug

Der Airbus A320 ist das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt. Dieser Typ steht seit 1988 im Passagierdienst und löste ab Ende der 1990er Jahre die bewährte MD-80 bei Austrian Airlines ab. Austrian Airlines fliegt aktuell die Baureihen A320, A320neo und A321neo. In den kommenden Jahren wird die AUA als Ersatz für ihre Embraer E195-Flotte und ältere Airbus-Maschinen insgesamt 17 A320neo/A321neo erhalten.

Die heute rückgelandete OE-LXD wurde im Jahr 2008 von Airbus produziert und an den Erstkunden Air One in Italien ausgeliefert. Nach 7 Jahren - in denen es unter anderem für Alitalia flog - übernahm Air Berlin den A320. Zwei Jahre später vermietete Air Berlin das Flugzeug unter der deutschen Kennung D-ABZB an Austrian Airlines. Nach der Pleite des deutschen Billigfliegers übernahm Austrian Airlines den A320 vollständig und er erhielt die österreichische Registrierung OE-LXD.

Text & Foto: Patrick Huber

