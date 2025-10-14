Israel: 13-Jähriger gelangt als blinder Passagier an Bord von EL AL Flug nach New York

Auf dem Flughafen Tel Aviv Ben Gurion ist es einem 13-Jährigen ohne Ticket gelungen, sämtliche Sicherheitskontrollen zu umgehen und an Bord eines New York Fluges zu gelangen. Der Fall wird nun untersucht.

Die Sicherheitskonzepte in der israelischen Luftfahrt gelten als die besten der Welt (siehe auch das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt") und trotzdem gelang es vor rund einer Woche einem Teenager ohne Ticket durch alle Sicherheitskontrollen des Tel Aviver Flughafens zu kommen und einen Flug nach New York zu besteigen.

Laut israelischen Medienberichten (unter anderem berichtete die "Times of Israel" über den Zwischenfall) hatte der 13-Jährige weder ein Ticket noch einen Reisepass. Er habe sich nahe bei Erwachsenen aufgehalten und sei so "durchgeschlüpft".

Erst die Crew des EL AL Fluges nach New York wurde misstrauisch als sie den Teenager auf einem für die Crew reservierten Platz entdeckten. Der jugendliche blinde Passagier wurde von Bord gebracht und den Behörden übergeben, die den Vorfall nun untersuchen.

(red FD)