Air Force One in Tel Aviv gelandet

Nach mehr als zwei Jahren fanatischem Terror gegen Israel, das sich so ethisch wie möglich verteidigte, hat die islamische Terrororganisation Hamas mit der Freilassung der letzten noch lebenden israelischen Geiseln begonnen. Vor wenigen Minuten landete die Air Force One mit US-Präsident Trump in Israel. Die Freilassung der Geiseln ist sein Erfolg, während sich Europa bis auf die Knochen blamiert hat.

Am 7. Oktober 2023 beging die radikalislamische Terror-Organisation Hamas einen versuchten Genozid an Israelis, tatkräftig unterstützt von hunderten arabischen Zivilisten aus dem Gazastreifen, wie überlebende Israelis später berichteten. Die islamistischen judenhassenden Horden mordeten, plünderten, vergewaltigten auf israelischem Boden und massakrierten sogar Babys, nur weil sie jüdisch waren.

Am Ende des Tages waren rund 1.200 Opfer tot und etwa 200 in den Gazastreifen verschleppt. Unzählige antisemitische Muslime weltweit bejubelten den islamistischen Terror, in Deutschland sagte eine Kopftuch tragende Muslima auf die Frage eines deutschen Kamerateams, wie sie den Terrorüberfall der Hamas finde, lachend in die Kamera, dass das gut sei.

Lachend freute sich diese Muslima mitten in Deutschland über den versuchten islamistischen Völkermord an Juden als sie von einem deutschen Kamerateam zum Hamas-Terroranschlag befragt wurde. Es ist nicht bekannt, ob sie von der deutschen Justiz für ihre Terrorverherrlichung belangt oder gar abgeschoben wurde.

Ein weiterer Beweis für importierten muslimischen Antisemitismus.Leider verurteilten Islamverbände erst Tage nach dem versuchten Völkermord der Hamas an Israelis den islamistischen Terror.

Auch linke Gruppierungen, wie (ein Beispiel von zahlreichen) die "Sozialistische Jugend" gaben Statements ab, in denen der Islamisten-Terror vom 7. Oktober 2023 gegen Israel relativiert wurde.

Die israelische Armee begann einen so ethisch wie möglich geführten Verteidigungskrieg, die Islamisten der Hamas allerdings eskalierten die Situation immer weiter, hetzten Muslime (und Linke, die sich als nützliche Idioten von den Islamisten instrumentalisieren ließen) weltweit mit ihrer Propaganda gegen Israel auf. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Ländern mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil wie Deutschland oder Österreich schnellte in die Höhe, der Schutz jüdischer Einrichtungen musste verstärkt werden. Linke europäische Politiker wie der französische Präsident Emanual Macron "belohnten" den Islamisten-Terror vom 7. Oktober auch noch mit der symbolischen Anerkennung eines Palästinenserstaates. Die verheerende Message des Sozialsten Macron: Der Mord an Frauen, Kindern, Zivilisten und Shoa-Überlebenden zahlt sich aus. Unfassbar. Überhaupt hat sich Europa einfach nur blamiert. Zwei Jahre lang gelang es nicht, die Geiseln freizubekommen, erst der verteufelte Donald Trump machte das scheinbar Unmögliche möglich.

Nur dank eines von US-Präsident Donald Trump in Zusammenarbeit mit befreundeten arabischen Staaten verhandelten Friedensabkommens, gab die Hamas ihren Terror gegen Israel nach zwei Jahren auf, sagte die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu und Israel konnte so einem Waffenstillstand zustimmen. Die letzten 48 israelischen Geiseln, nur 20 davon leben noch, die übrigen 28 wurden von den Hamas-Bestien ermordet, sollen an Israel übergeben werden. Dafür ziehen sich die israelischen Verteidiger Schritt für Schritt auf eine Demarkationslinie im Gazastreifen zurück. Außerdem zahlt Israel einen hohen Preis. Es lässt eine hohe Zahl verurteilter arabischer Terroristen aus seinen Gefängnissen frei, um 20 lebende und 28 von den Islamisten abgeschlachtete Geiseln zurückzubekommen.

US-Präsident Donald Trump, der für diesen diplomatischen Erfolg sogar von deutschen Journalisten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, landete heute Früh an Bord der Air Force One in Tel Aviv. Es wird erwartet, dass Trump mit freigelassenen Geiseln zusammentrifft, ehe er zu diplomatischen Gespräche nach Ägypten weiter reist.

Klar ist aber auch: Der Antisemitismus ist damit nicht aus den Köpfen von Millionen Arabern und Muslimen (auch mitten in Europa!), die Israel vernichten und Juden töten wollen, verschwunden. Israel muss jetzt sogar besonders wachsam sein und sollte die Islamistenbande Hamas auch nur den geringsten Verstoß gegen das von Donald Trump ausgehandelte Friedensabkommen begehen, muss Israel mit unerbittlicher Härte zuschlagen. Denn militärische Stärke ist die einzige Sprache, die unmenschliche Bestien wie die Hamas-Terroristen verstehen.

Am Israel Chai!

Bring them home now!

Text: G. Thal

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.