Reminder: Gerhard Gruber liest am 2. Oktober aus seinen "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten"

Die perfekte Symbiose von kulinarischem und literarischem Genuss bieten Buchautor Cpt. Gerhard Gruber und sein Freund, der Gastronom Michael Strassegger am 2. Oktober um 18 Uhr in der La Taverna da Michele in Baden.

Die "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten" von Gerhard Gruber sind als Buch ausgesprochen gefragt, noch gefragter sind jedoch die persönlichen Vorträge und Lesungen des Autors. Sie sind immer kurzweilig und humorvoll und beinhalten viele Anekdoten aus Grubers Zeit als Pilot und Flugplatzbetriebsleiter am Flughafen Wien.

Am 2. Oktober gibt es um 18 Uhr es in der La Taverna da Michele in Baden wieder die Möglichkeit, bei einer solchen Lesung dabei zu sein. Diesmal mit Schwerpunk auf den kürzlich neu erschienen Band 2 der „Unglaublichen Luftfahrtgeschichten“.

Anmeldung bitte per WhatsApp oder SMS direkt bei Gastronom Michael Straßegger, Telefon +43 664 512 1291. "First come, first serve, die Anzahl der Plätze ist beschränkt," so Gruber.

Bei der Lesung im Sommer war es zu wahren Begeisterungsstürmen des Publikums gekommen.

(red)