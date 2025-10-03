"Aircraft Inside" in Fischamend noch bis 5. Oktober zu besichtigen

Freitagnachmittag eröffnete die "Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend" im lokalen Pfarrheim die Ausstellung "Aircraft Inside". Geöffnet noch bis einschließlich Sonntag, 5. Oktober. Die Eröffnung nahm Vizebürgermeister Gerald Baumgartlinger in Vertretung von Bürgermeister Thomas Ram vor.

Prall gefüllt war der Pfarrsaal von Fischamend, als die "Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend" heute um 16 Uhr zur Eröffnung ihrer Ausstellung "Aircraft Inside" lud, die viele spannende Einblicke hinter die Kulissen der Verkehrsluftfahrt bietet. ILF-Obmann Rudi Ster und sein Team hatten mit Unterstützung vieler helfender Hände und dem Wohlwollen der Austrian Airlines Technik eine beeindruckende Sammlung an Ausstellungsstücken zusammengetragen. Honorige Luftfahrtpersönlichkeiten wie Benno Beran, Gründungsmitglied des Austrian Aviation Museum, oder die lebende Fischamender Luftfahrt-Legende Gerhard Gruber waren gekommen. Gruber trug einige seiner Anekdoten vor und stand Interessierten für den Verkauf seines Buches "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten" zur Verfügung, von dem kürzlich der zweite Band erschienen ist.

Ein Instrument und ein Propellerblatt der am 26. September 1960 bei Moskau abgestürzten Vickers Viscount der AUA.

Patrick Huber hat ein Buch über den Absturz der AUA 901 vor 65 Jahren geschrieben.

Ein Teil der Ausstellung widmet sich dem AUA-Absturz vor Moskau im Jahr 1960. Der ILF ist es gelungen, Teile der verunfallten Maschine in die Ausstellung zu integrieren. Zur Eröffnung war unter anderem der Sohn eines Crewmitgliedes anwesend.

Bremsscheibe eines Verkehrsflugzeuges.

ILF-Obmann Rudolf Ster hatte den Luftfahrtjournalisten Patrick Huber gebeten, einen kurzen Vortrag über diesen Absturz zu halten, da Huber Autor des Buches "AUA Flug 901 - Absturz vor Moskau" ist und als ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Flugsicherheit gilt.

Viele der Exponate wurden vom österreichischen Homecarrier Austrian Airlines zur Verfügung gestellt.

Pilot, Sachverständiger, Pilotenprüfer, DJ, Berufsfotograf, Buchautor: Die lebende Luftfahrtlegende Gerhard Gruber ist Fischamender und stand N1-TV für ein ausführliches Interview zur Verfügung.

Die Ausstellung "Aircraft Inside" ist Samstag, den 4. Oktober von 13 bis 24 Uhr ("Lange Nacht der Museen") und am 5. Oktober von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Blick ins innere eines Flugschreibers.

Zwei lebende Legenden ins Gespräch vertieft: Cpt. a. D. Gerhard Gruber und Cpt. a. D. Benno Beran.

Die Band AustroCzes sorgte für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung.

(red)