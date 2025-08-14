Begeisterungsstürme bei Gerhard Grubers Buchpräsentation in Baden

Flugkapitän und Ausbilder Gerhard Gruber lud kürzlich nach Baden zur Präsentation seines Titels "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten Band 1", wobei die Gäste auch die Möglichkeit hatten, den soeben erschienenen Band 2 zu erwerben. Wahre Begeisterungsstürme waren die Reaktion auf Grubers Lesung.

In der österreichischen Luftfahrtszene ist Gerhard Gruber bekannt wie ein bunter Hund - und das im positiven Sinn des Wortes. Denn er hat sein Leben der Luftfahrt gewidmet, als Pilot, Ausbilder, Prüfer, Prüfer der Prüfer, Flugplatzbetriebsleiter, u.v.m. Mittlerweile genießt er zwar seinen Ruhestand, doch Ruhe gönnt er sich kaum. Neben seiner Tätigkeit als begnadeter Berufsfotograf und DJ ist er auch unter die Autoren gegangen. Die Erlebnisse aus mehreren Jahrzehnten Pilotenleben hat er in mittlerweile 2 Büchern niedergeschrieben. Erst kürzlich erschien Band 2 seiner "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten", und zu Band 1 hielt Gruber bereits mehrere Lesungen ab, die allesamt ein voller Erfolg waren.

Auch die jüngste fand kürzlich in der La Taverna da Michele in Baden statt. Ernste Gesichter als Gruber an seine 41 bei Abstürzen verstorbenen Freunde erinnerte, aber sehr viele Lacher als der erfahrene Profi-Pilot seine Anekdoten zum Besten gab.

Im Anschluss an die Lesung konnten die Besucher nicht nur Band 1 von Gruber's "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten" käuflich erwerben, sondern der Autor hatte auch einige Exemplare des soeben erst erschienenen 2. Bandes mitgebracht. Alle Bücher fanden reissenden Absatz, die meisten davon signiert.

Und weil während der Lesung der Duft von frischen Pizzen und anderen italienischen Spezialitäten durch die Räume gezogen war, nutzten viele Teilnehmer die Gelegenheit, vor der Heimreise noch ihren Gaumen mit den kulinarischen Köstlichkeiten des Gastronomen Michael Straßegger - wie könnte es anders sein, ein langjähriger Freund von Gerhard Gruber - zu verwöhnen. So mancher Besucher der Lesung kündigte daraufhin an, die Taverne demnächst wieder aufsuchen zu wollen. Somit hat Gerhard Gruber den geladenen Gästen nicht nur die Welt des Fliegens, sondern auch die Welt hervorragender Küche näher gebracht.

Für Herbst hat Gruber bereits eine weitere Lesung angekündigt - die offizielle Präsentation des 2. Bandes seiner "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten". Diese Lesung wird dann voraussichtlich im altehrwürdigen ehemaligen k.u.k. Offizierskasino der Militäraeronautischen Anstalt Fischamend stattfinden.

Weitere Fotoimpressionen

Gruber erntete bei seiner Lesung wahre Begeisterungsstürme des Publikums.

Gerhard Gruber mit seiner Frau Sabine, welche die Lesung als gute Seele im Hintergrund begleitete und auch die Abwicklung des Bücherverkaufs übernahm.

Nach der Lesung ließen sich viele Käufer ihre Bücher mit persönlicher Widmung signieren.

Text & Fotos: Patrick Huber