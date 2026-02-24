Air Astana führt 50. C-Check im eigenen Technikzentrum durch

Air Astana hat erfolgreich den 50. C-Check an einem Airbus A320 im eigenen Technikzentrum in Astana abgeschlossen. Dieser Meilenstein unterstreicht die hohe Kompetenz des Unternehmens in diesem Bereich.

Die Durchführung von nunmehr 50 C-Checks spiegelt die gezielten Investitionen über mehrere Jahre in moderne Ingenieursinfrastruktur, die Ausbildung von Mitarbeitern sowie den Ausbau interner Wartungskapazitäten bei der Air Astana Group wider. Jeder C-Check erfordert mehr als 20.000 Arbeitsstunden und umfasst Zehntausende geplanter Instandhaltungsaufgaben einschließlich umfassender Inspektionen der Struktur und Systeme nach internationalen Regularien.

„Der 50. C-Check ist das Ergebnis unseres hohen technischen Know-hows zusammen mit der entsprechenden Infrastruktur und unserer Teams“, sagt Robert Dando, Director beim Air Astana Technical Centre in Astana. „Mit der Durchführung komplexer Wartungen im eigenen Technikzentrum gewährleisten wir die vollständige Kontrolle über die Arbeitsqualität, reduzieren die Abhängigkeit von anderen Dienstleistern und fördern die Entwicklung von Luftfahrtexpertise in Kasachstan.“

Air Astana absolviert heute alle Arten von C-Checks an Airbus-Flugzeugen eigenständig an den Standorten in Almaty und Astana. Seit 2019 gehören Routineüberprüfungen ebenso wie auch anspruchsvolle Überholungen zu den Wartungsarbeiten, darunter 28 C1-Checks, fünf C2-Checks, zehn C6-Checks und sieben C12-Checks. Dazu steht ein über die Jahre gewachsenes, hochqualifiziertes Team aus zertifizierten Ingenieuren und Mechanikern mit internationalen „EASA Part 66“-Lizenzen gemäß globalen Richtlinien in der Luftfahrt zur Verfügung.

Der kontinuierliche Ausbau moderner Wartungskapazitäten stärkt die technische Eigenständigkeit von Air Astana und sichert höchste Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit der Flugzeuge. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

(red TT / Air Astana)