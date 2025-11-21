AUA mit „Austrian Surprise“ am Black Friday

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Schnäppchenjäger und Sonnenfreunde sollten sich die Seite www.austrian-surprise.com für die kommenden Tage deutlich kennzeichnen: Rund um den Black Friday heißt es bei Austrian Airlines nämlich: Blind Dating war gestern – jetzt kommt Blind Booking zu extra attraktiven Preisen!

Mit „Austrian Surprise“ gibt es echtes Urlaubs-Feeling mit positiver Spannung und viel Vorfreude: spontan und günstig kann man hier ab Wien zu einem Überraschungsziel abheben.

Zuerst wird aus einer Vielzahl an Reisethemen (z.B. Sonnenziele, Einfach sehenswert oder Abenteuer Stadt) das passende Thema gewählt, dann werden die gewünschten Reisedetails (Zeitraum, Reiseteilnehmer) eingegeben und schon kann man sich überraschen lassen, welche Destination aus diesem Thema es wird. Je offener man für das Reiseziel ist, umso günstiger wird die Reise!

Um die Spannung noch ein wenig zu erhöhen, erfährt man die Destination wirklich erst direkt nach der Buchung. Die Preise sind günstiger als auf www.austrian.com, und die Tickets sind auch kurzfristig buchbar, nämlich im Zeitraum von einem bis 42 Tage vor Abflug.

Exklusive Black Friday Deals auf Austrian Surprise - raus aus dem Grau!

Vom 21. November bis 03. Dezember 2025 gibt es nun ein eigens geschnürtes „Black Friday Paket“ mit exklusiven Überraschungszielen und ganz viel inkludiertem Sonnenschein: Bereits ab EUR 139,- geht es entweder nach Larnaca, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Valencia, Malaga oder Marrakesch. Die angezeigten Preise beim „Blind Booking“ gelten dann pro Person für einen Hin- und Rückflug in der gewählten Kategorie (Economy oder Business). Zusätzliches Gepäck kann separat dazugebucht werden.

Das Angebot gilt nur während des Aktionszeitraums und ist ideal für alle, die raus aus dem spätherbstlichen Grau und noch schnell in die Sonne wollen.

Innovativer und integrierter Kommunikationsmix

Für diese „Black Friday - Blind Booking“ Kampagne setzt Austrian Airlines neben dem klassischen Medienmix erstmals auch auf ein inhouse erstelltes AI-Video und ein AI Mastervisual – beides macht noch mehr Lust auf den Überraschungscharakter von Austrian Surprise, auf eine spontane Auszeit oder einem besonderen Reiseerlebnis nach dem Black Friday Trubel.

