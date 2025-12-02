AUA hat Erstflug nach Dubai durchgeführt

Im September hatte Austrian Airlines angekündigt, die Flugverbindung Wien-Dubai testweise wieder aufzunehmen. Gestern fand der Erstflug statt. Für Austrian Wings war Franz Zussner dabei.

Bis März 2026 führt die AUA "ein Experiment" durch, wie sie im September mitteilte. Auf der Dubai-Strecke, aus der man sich schon vor Jahren angesichts der Konkurrenz durch den A380 von Emirates zurückgezogen hatte, will man mit einem A320neo und niedrigen Preisen den Reisenden eine kostengünstige Alternative zu Emirates bieten.

Gestern Abend um 19:09 Uhr hob der Erstflug ab. Zuvor hatte es am Gate einen kleinen Festakt im Beisein von AUA-CEO Annette Mann und VIE-CEO Julian Jäger gegeben. Nach rund 5 Stunden Flugzeit erreichte der A320neo mit der Kennung OE-LZQ die arabische Metropole.

Die OE-LZQ (im Bild) führten den Erstflug der AUA nach Dubai durch - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Um 06:38 Uhr startete der Zweistrahler zum Rückflug nach Wien, wo er heute morgen um 09:26 Uhr aufsetzte.

(red FZ, CvD)