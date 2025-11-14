Condor fliegt ab April 2026 dreimal täglich von Frankfurt nach London

Condor erweitert ihr Streckennetz um eine der bedeutendsten Metropolen Europas: Ab April 2026 verbindet die Airline dreimal täglich Frankfurt mit London Gatwick (LGW). Damit wird die britische Hauptstadt erstmals Teil des Condor-Streckennetzes, ideal für Business-Trips und Wochenendreisen. Die Flüge sind buchbar online unter condor.com , telefonisch oder in allen Reisebüros.

Peter Gerber, CEO von Condor: „Mit London Gatwick ergänzen wir unser City-Netzwerk um eine weitere spannende Metropole und bieten Geschäftsreisenden wie Städteurlaubenden noch mehr Möglichkeiten. Mit der Aufnahme dieser Verbindung setzen wir ein weiteres Zeichen für unser Wachstum im europäischen Markt.“

Jonathan Pollard, Chief Commercial Officer von London Gatwick: „Wir heißen Condor am London Gatwick herzlich willkommen. Die neue Verbindung nach Frankfurt ist für Passagiere aus London und dem Südosten Englands eine bedeutende Anbindung an eines der wichtigsten Finanzzentren Europas. Frankfurt überzeugt nicht nur als internationaler Wirtschaftsstandort, sondern auch durch sein herausragendes kulturelles Angebot. Mit drei täglichen Flügen bietet Condor eine hervorragende Verbindung für Geschäfts- und Urlaubsreisende.“

London zählt zu den bedeutendsten Wirtschafts- und Finanzzentren Europas und ist zugleich ein beliebtes Ziel für Städtereisende. Die neue Verbindung nach London Gatwick bietet Geschäftsreisenden optimale Anbindung an den Großraum London sowie flexible Optionen für Tages- und Kurzaufenthalte. Gleichzeitig profitieren Freizeitreisende von einer attraktiven Verbindung für Wochenendtrips in eine der meistbesuchten Metropolen Europas.

Außerdem neu im Condor Streckennetz: Wiederaufnahme Tiflis und Sulaymaniyah

Ab Dezember 2025 fliegt Condor wieder einmal wöchentlich nonstop von Düsseldorf nach Sulaymaniyah (ISU) im Norden des Iraks – ein wichtiges Angebot für Fluggäste, die Familie und Freunde in der Region besuchen möchten. Ab Juni 2026 kommt ein weiteres Ziel hinzu: Tiflis (TBS), die georgische Hauptstadt, wird dann täglich ab Frankfurt angeflogen. Die Stadt begeistert mit ihrer kulturellen Vielfalt, einer bewegten Geschichte und gastfreundlicher Atmosphäre.

Mit der Einführung der London Verbindung und der Wiederaufnahme von Tiflis und Sulaymaniyah baut Condor ihre Präsenz in wachstumsstarken Märkten gezielt aus.

