Flughafen Linz droht nun auch das Aus für wichtige Frachtflüge

Die wirtschaftliche Lage des Flughafens Linz ist angespannt. Nach dem Aus der Frankfurt-Verbindung stehen jetzt auch Frachtflüge von Turkish Cargo auf der Kippe.

Konkret geht es um Frachtflüge der türkischen Turkish Cargo, einer Tochter von Turkish Airlines, die derzeit den Flughafen Linz ansteuert. Laut einem Bericht des "ORF Oberösterreich" habe Turkish dem Sender bestätigt, dass es Überlegungen gebe, die Frachtflugverbindung (derzeit vier wöchentliche Flüge) von Linz nach Wien zu verlegen. Es sei allerdings noch keine konkrete Entscheidung gefallen.

Würde Turkish Cargo ihre Linz-Flüge wirklich aufgeben, wäre das ein schwerer Schlag für den Flughafen Linz. Dann bliebe nur nach DHL Express als regelmäßiger Frachtkunde.

(red MK, CvD)