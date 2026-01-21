Linz zieht Bilanz: Große Herausforderungen für den Airport Hörsching

Das vergangene Jahr hat trotz großer Herausforderungen zu einem deutlichen Passagierwachstum am Linz Airport geführt. Insgesamt wurden im letzten Jahr 262.347 Passagiere (+81.653 Passagiere im Vergleich zu 2024) abgefertigt. Dies entspricht einer Steigerung von 45,2% zum Vorjahr.

Treiber dieser Entwicklung waren die, seit Ende 2024 wieder aktivierte, Frankfurt-Verbindung mit Austrian Airlines und die neuen Ryanair-Linienflugverbindungen nach London (Stansted), Bari und Alicante.

„Die Aufnahme der Flüge von Austrian Airlines und Ryanair bereits im November 2024 hat dazu geführt, dass wir im Gesamtjahr 2025 sehr gutes Wachstum generieren konnten. Zudem waren unsere Urlaubsdestinationen in der Sommersaison gut nachgefragt. Wir sind auf dem richtigen Weg, allerdings noch nicht am Ziel. Es liegt daher noch viel Arbeit vor uns.“ so Nobert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Wermutstropfen im abgelaufenen Jahr war die Pausierung der Frankfurt-Verbindung ab dem November 2025. Frankfurt ist nicht nur für den Markt Oberösterreich, sondern auch für den Linz Airport eine essenzielle Flugverbindung. Das Land Oberösterreich hat sich daher entschieden, die Flugverbindung europaweit auszuschreiben.

„Wir begrüßen es sehr, dass das Land Oberösterreich die Strecke ausgeschrieben hat und gehen davon aus, dass das Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es wäre eine sehr gute Nachricht für den Markt Oberösterreich, wenn Frankfurt möglichst rasch wieder angebunden würde.“ so Draskovits.

Flugprogramm Sommer 2026

Ägypten Hurghada 2x wöchentlich

Griechenland Kefalonia 1x wöchentlich

Kos 1x wöchentlich

Kreta 3x wöchentlich

Lefkas/Epirus 1x wöchentlich

Rhodos 2x wöchentlich

Skiathos 1x wöchentlich

Großbritannien London 2x wöchentlich

Italien Bari 2x wöchentlich

Kroatien Brac 1x wöchentlich

Spanien Alicante 2x wöchentlich

Mallorca 2x wöchentlich

Türkei Antalya 4x wöchentlich

Dalaman April/May

Städte- und Sonderflüge

Albanien Tirana

Frankreich Le Havre, Lourdes, Lyon, Montpellier

Italien Lamezia Terme

Rumänien Constanta

Spanien Barcelona, Bilbao, Menorca

Der aktuelle Flugplan ist unter www.linz-airport.com abrufbar.

Luftfracht 2025 – 47.865 Jahrestonnen

Die weltweit verhaltene Konjunktur hatte im vergangenen Jahr auch Auswirkungen auf das Luftfrachtaufkommen am Linz Airport. Insgesamt wurden 47.865 Jahrestonnen umgeschlagen, ein Rückgang von 9,5%.

Das für den Linz Airport besonders wichtige Segment der geflogenen Fracht erzielte mit 15.215 Jahrestonnen ein stabiles Ergebnis (-0,3%) und hat mit einem Anteil von 31,7% vom Gesamtaufkommen einen Höchstwert erreicht.

Unter den Erwartungen blieb der Luftfrachtersatzverkehr, der 32.650 Jahrestonnen verzeichnete (-13,2%).

„Die Luftfracht ist unser zweites großes Standbein. Trotz der weltwirtschaftlichen Eintrübungen konnten wir bei der geflogenen Fracht wieder an das sehr gute Ergebnis aus dem Jahr 2024 anknüpfen. Wir hoffen, dass sich die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Laufe des Jahre 2026 verbessern und wieder einen reibungslosen Warenverkehr ermöglichen“, so Norbert Draskovits.

