KLM erweitert Sommerflugplan um einen täglichen Flug ab Laibach

Die KLM Royal Dutch Airlines, die Ljubljana und Amsterdam bereits seit dem 30. März 2025 täglich verbindet, verstärkt die Verbindung im Sommerflugplan 2026 mit einem zusätzlichen täglichen Flug. Passagiere vom Flughafen Ljubljana profitieren dadurch von zahlreichen bequemen Anschlussflügen zu Zielen im KLM-Netzwerk und können kurze Geschäftsreisen einfacher gestalten.

Der tägliche Flug nach Amsterdam um 12:35 Uhr wird im Sommerflugplan durch einen Morgenflug um 6:00 Uhr ergänzt. Passagiere erreichen Amsterdam somit kurz vor 8:00 Uhr. Der Rückflug nach Laibach (Slowenisch: Ljubljana), der derzeit täglich um 10:15 Uhr angeboten wird, wird durch einen Abendflug um 21:00 Uhr ergänzt.

KLM setzt auf dieser Strecke Flugzeuge vom Typ Embraer E175 und Embraer E190 ein, die Platz für 88 bzw. 100 Passagiere bieten.

Passagiere können vom Flughafen Amsterdam Schiphol zu mehr als 160 Zielen im KLM-Netzwerk fliegen. Der zusätzliche Flug bietet gute Anschlussverbindungen zu vielen Zielen: in Nordamerika nach Atlanta, Boston, Detroit, New York, Los Angeles und Miami sowie in Asien nach Bangkok, Peking und in die indischen Städte Bengaluru und Hyderabad. Auch beliebte Reiseziele in Südamerika wie Lima und Santiago, die bereits bei Slowenen gefragt sind, werden besser angebunden. Zudem eröffnet sich die Möglichkeit, nach Aruba und Curaçao zu reisen, karibischen Inseln, die zum Königreich der Niederlande gehören. Sie sind bekannt für ihre langen Sandstrände, ihre lebendige Kultur und ihre hervorragenden Tauchbedingungen.

