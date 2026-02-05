KLM vervollständigt Dreamliner-Flotte mit Ankunft der „Krokus“

Seit der Einführung der ersten 787-9, der „Zonnebloem“, vor über zehn Jahren ist die Dreamliner-Flotte von KLM auf dreizehn 787-9 und fünfzehn 787-10 angewachsen. Die erste 787-10, die „Oranjebloesem“, traf 2019 ein, nur 100 Tage vor dem 100-jährigen Jubiläum von KLM. Dieses größere Flugzeug zeichnet sich durch sein intelligentes Design, die großzügigen Fenster und den geräumigen Innenraum aus – alles mit dem Ziel, den Passagieren mehr Komfort und Platz zu bieten. Ein Miniatur-Dreamliner ist seit 2016 in Madurodam ausgestellt.

Alle KLM Dreamliner sind seit dem letzten Winter mit der Premium Comfort Class ausgestattet, die Reisenden mehr Beinfreiheit, erhöhten Komfort und ein spezielles Catering-Konzept bietet.

Mit der Ankunft dieses letzten Flugzeugs verfügt KLM nun über eine moderne und effiziente Dreamliner-Flotte, die Passagiere über Jahrzehnte hinweg befördern wird.

(red LSM / KL)