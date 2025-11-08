Nach tödlichem Absturz grounden UPS und FedEx alle MD-11F

Wie der Frachtgigant UPS mitteilte, wird das Flugzeugmuster MD-11F mit sofortiger Wirkung "aus Sicherheitsgründen" gegroundet. Man habe diese Entscheidung aufgrund einer Empfehlung des Herstellers Boeing (die MD-11 wurde noch von McDonnell Douglas entwickelt, der später von Boeing übernommen wurde) getroffen. Auch FedEx stellt die Flüge mit MD-11F mit sofortiger Wirkung ein. Daneben nutzt nur noch Western Global Airlines die MD-11F. Ob sie ebenfalls auf den Einsatz des Typs verzichtet, war vorerst nicht bekannt.
UPS betreibt knapp 30 MD-11F Frachtflugzeug, das sind etwa 9 Prozent der gesamten Flotte. FedEx ist mit 25 Exemplaren der zweitgrößte Betreiber dieses Typs.
Wie lange das Grounding dauert, ist derzeit nicht abzusehen.
