Nach tödlichem Absturz grounden UPS und FedEx alle MD-11F

Nach dem Crash einer MD-11F mit mindestens 13 Todesopfern am 4. November beim Start in Lousville, stellt UPS vorerst alle Flüge mit dem betroffenen Flugzeugtyp ein. Auch Mitbewerber FedEx folgt diesem Schritt.

Wie der Frachtgigant UPS mitteilte, wird das Flugzeugmuster MD-11F mit sofortiger Wirkung "aus Sicherheitsgründen" gegroundet. Man habe diese Entscheidung aufgrund einer Empfehlung des Herstellers Boeing (die MD-11 wurde noch von McDonnell Douglas entwickelt, der später von Boeing übernommen wurde) getroffen. Auch FedEx stellt die Flüge mit MD-11F mit sofortiger Wirkung ein. Daneben nutzt nur noch Western Global Airlines die MD-11F. Ob sie ebenfalls auf den Einsatz des Typs verzichtet, war vorerst nicht bekannt.

UPS betreibt knapp 30 MD-11F Frachtflugzeug, das sind etwa 9 Prozent der gesamten Flotte. FedEx ist mit 25 Exemplaren der zweitgrößte Betreiber dieses Typs.

Wie lange das Grounding dauert, ist derzeit nicht abzusehen.

