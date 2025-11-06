UPS MD-11F Absturz: Zahl der Toten steigt weiter

Nach dem Absturz einer MD-11F der UPS am 4. November beim Start in Louisville ist die Zahl der Todesopfer weiter nach oben geklettert.

Wie berichtet, verlor die dreistrahlige MD-11F während des Startlaufes ein Triebwerk. Zwar hob der Jet noch ab, beginn jedoch kurz darauf zu sinken, kollidierte mit dem Boden und explodierte. Neben der dreiköpfigen Besatzung kamen wurden zunächst vier Todesopfer auf dem Boden und zahlreiche Verletzte gemeldet. Gestern kletterte die Zahl der bestätigten Todesopfer von 7 auf 9.

Aktuell wird aus den USA gemeldet, dass der Absturz mindestens 12 Tote (3 m Flugzeug, 9 auf dem Boden) gefordert hat. Einige der Verletzten sollen sich in einem kritischen Zustand befunden und schwerste Brandverletzungen erlitten haben. Unter den Todesopfern befindet sich laut US-Berichten auch ein Kind.

(red)