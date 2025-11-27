"Flieg der Sonne entgegen!" - Welle der Anteilnahme nach Tod von Spitzerberg-Ikone Rudolf Wenighofer

Am vergangenen Sonntag verstarb, wie berichtet, der langjährige Obmann des Flugsportzentrums Spitzerberg, Rudolf "Rudi" Wenighofer. Neben persönlicher Anteilnahme drücken auch viele Weggefährten und Freunde des Verstorbenen ihr Beileid aus.

Rudolf "Rudi" Wenighofer war nicht nur über 60 Jahre lang Pilot auf "seinem" Spitzerberg, sondern auch ein großer Naturfreund sowie Unternehmer in der nahegelegenen Stadt Hainburg. Zu seiner Beerdigung am Samstag um 10 Uhr werden zahlreiche Trauergäste aus nah und fern erwartet, um "ihrem Rudi" die letzte Ehre zu erweisen. Schon jetzt kondolieren viele Menschen der Familie nicht nur persönlich, sondern drücken auch im Netz ihre Anteilnahme aus. Rudi Wenighofer war eine Persönlichkeit, die in der Region bis weit über die Grenzen des Flugsportzentrums Spitzerberg hinaus bekannt und als Mensch geschätzt war. Einen Nachruf lesen Sie demnächst auf Austrian Wings. Nachfolgend veröffentlichen wir einen kleinen Auszug von Worten der Anteilnahme aus dem Internet:

"Ein Mensch,in dem dir die Liebe begegnetest,kannst du nicht wirklich verlieren,auch wenn er sich von dir trennen muß. Den er wird nicht gehen,ohne etwas von dir mitzunehmen u etwas unsagbar Schönes in dir zurücklassen: das stille Wasser;das eure Seelen nun so nah sind wie nie zuvor. Im stillen Gedenken!"

Monika & Horst

"Rudi war einzigartig, er Düfte seinen Traum leben....Ruhe in Frieden!"

Ilse & Helmut

"Eben waren wir noch ein Team am Spitzerberg, jetzt muss ich ohne Dich auskommen. Du wirst mich immer im Flug begleiten. Unsere Gespräche werden mir fehlen und dein Schmäh. Der Trost der bleibt ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und wir uns sicher wiedersehen."

Andreas

"In dieser Zeit des Schmerzes tröstet nur die Dankbarkeit, das wir viel schöne Zeit mit ihm verbringen durften. Auch die Hundsheimer Bergfreunde haben mit Rudolf einen wertvollen Freund, Kameraden und Gönner verloren. Trost gibt die Erinnerung Kraft der Glaube auf ein Wiedersehen. Aufrichtige Anteilnahme."

Hundsheimer Bergfreunde

"Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.Ein letztes Mal: Glück ab - Gut Land!"

Ulli und Otti

"Lieber Rudi, die Nachricht, dass du uns verlassen hast, ist mir noch nicht begreiflich geworden. Du warst einer der Großen am Spitz. Wenn ich dir was sagen will, dann einfach „Danke“. Danke dir, für dein unermüdliches Engagement für die Fliegerei und uns als jungen Nachwuchs, den du stets gefördert hast. Du hast mit deinen unzähligen Geschichten und dem unfassbaren Wissen immer wieder die Leidenschaft fürs Fliegen neu angefacht. Danke, dass du immer ein offenes Ohr für alle Fliegerkameraden hattest. Auch wenn man nicht allzuoft am Flugplatz war, hast du dich für einen interessiert und warst auch immer in der Ausbildung und darüber hinaus mit Rat und Tat zur Stelle. Danke, dass du uns als unser „Zirkusdirektor“ mit deinem einzigartigen Humor bei Laune gehalten hast, deine Kommentare auf den Flugplatzfesten werden unvergessen bleiben. Du hinterlässt wahnsinnig große Fußstapfen und wirst sehr fehlen, die Früchte deiner jahrzehntelangen Arbeit werden aber noch sehr lange zu sehen sein. Der gesamten Familie und allen Hinterbliebenen ein aufrichtiges Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit. Danke für alles Rudi und wir sehen uns wieder!"

Lukas

"Ein Mann mit Blick für Horizonte – im Leben, im Fliegen, im Führen seines Weges. Als Freund hat er uns begleitet und bereichert. Nun trägt ihn der Himmel, und wir tragen sein Andenken. Den Hinterbliebenen wünschen wir viel Kraft in dieser schweren Zeit."

Christine und Norbert

"Unser aufrichtiges Beileid möchten wir vom Verein den Angehörigen aussprechen. Es fehlen ganz einfach die Worte wenn so Jemand, der immer für alle da war, uns verlassen muss. Rudi wo immer du da oben jetzt hingeflogen bist, wir vom Spitzerberg werden dich nicht vergessen!"

Anton für den MX u. Enduro Spitzerberg

"Mit tiefer Bestürzung habe ich von deinem viel zu frühen Tot erfahren. Obwohl wir uns durch mein Weggehen aus Hainburg die letzten Jahre nicht sehr oft gesehen haben wirst du mir durch unsere sehr schöne und intensive Jugendzeit immer im Herzen bleiben. Mein tiefes Beileid für deine Familie, mein ganz besonderes Mitgefühl aber für dich liebe Renate und für dich liebe Gerlinde."

Peter

"Der Himmel hat dich gerufen. Mögest Du, für allezeit in Frieden fliegen."

Bernadette

"Requiescat in pace! R.i.p.! Er möge in Frieden ruhen! Gerne erinnere ich mich an meine ersten Flugstunden am Spitzerberg mit dem Bergfalken ..."

Walter

"Er war so ein netter,freundlicher Mann....mein aufrichtiges Beileid"

Romana

"Ruhe in Frieden lieber Rudi, dein Einsatz für den Spitzerberg war außergewöhnlich! Deiner Familie unser allerherzlichstes Beileid. Oh Rudi, du wirst so unendlich fehlen!"

Walter

"DANKE für alles was du für den Verein, den Spitzerberg und den Segelflug geleistet hast. Vor allem deine unermüdlichen Tätigkeiten in der Schulung von jungen angehenden Segelflugpiloten sollte für alle ein Vorbild sein. Flieg weiter lieber Rudi, flieg einfach immer weiter ..."

Jürgen

"50 Jahre..... es war einfach sehr wertvoll, den Rudi miterleben zu können.... Ein ganz menschlicher Mensch, der Rudi !! Immer ein Ohr für uns, ehrliche Antworten, immer auch verständnisvoll !! Flieg, flieg, der Sonne entgegen."

H. Dieter

