Nikolo kommt am Freitag zum ersten Weihnachtsmarkt auf den Flugplatz Spitzerberg

Von 5. bis 7. Dezember findet auf dem Flugplatz Spitzerberg erstmals ein Weihnachtsmarkt statt. Am Freitag, 5. Dezember, steigt der Nikolo höchstpersönlich aus einem Flugzeug aus und bereitet Kindern eine Freude. Am Samstag kommen dann Heißluftballons.

Das Flugsportzentrum Spitzerberg nahe der mittelalterlichen Stadt Hainburg lädt heuer erstmals zu einem festlichen Weihnachtsmarkt ein. Am 5., 6. und 7. Dezember öffnen die Standler ab 17 Uhr ihre Pforten. Am Freitag, 5. Dezember, wird der Nikolo gegen 18:30 Uhr aus dem Flugzeug steigen und Kinderaugen heller leuchten lassen. Am Samstag ab 17 Uhr werden Heißluftballons für eine einzigartige Stimmung sorgen.

Die Spitzeberger Flieger und das Team des Flugplatzrestaurants Icarus laden Jung und Alt herzlich zu diesem ersten Weihnachtsmarkt auf einem der traditionsreichsten Flugplätze Österreichs recht herzlich ein.

