Leiter der Brucker Pfadfinder gingen am Spitzerberg in die Luft

Die Pfadfindergruppe Bruck/Leitha ist mit mehr als 100 Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen eine der größten Jugendorganisationen im Brucker Bezirk.
Am letzten April-Wochenende veranstalteten die Leiterinnen und Leiter der Pfadis einen Ausflug zum Flugsportzentrum Spitzerberg. An diesem historischen Ort wird seit rund 100 Jahren Flugsport betrieben.
Bei herrlich sonnigem Frühlingswetter (nur der Wind war etwas störend) wurden mit den Teilnehmern Hangar- und Turmführungen sowie ein Nachmittag voller Windenstarts durchgeführt.
Exzellente Weitsicht und blühende Rapsfelder gaben den Pfadis eine neue Perspektive auf unsere schöne Region und sorgten für fröhliche Gesichter.Das abschließende Essen im Restaurant Icarus (köstliche österreichische und slowakische Küche, immer einen Besuch wert!) rundete das Programm ab.
"In mehreren hundert Metern Höhen zu segeln war für uns alle eine neue Erfahrung, die ohne das Flugsportzentrum und das Team an Piloten, Windenfahrern und Helfern nicht möglich gewesen wäre. Dafür sagen wir pfaditypisch D – A – N – K – E!", so Gruppenleiter Marcel Gaß.
Weitere Fotoimpressionen
(red CvD, PM "Pfadis Bruck", Fotos: Patrick Huber / www.der-rasende-reporter.info)